Este martes, Silvia Silva (PS) presentó su renuncia a la presidencia de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). En una carta, denunció “prácticas despreciables y cobardes” y acusó a dirigentes sindicales de intentar “enlodar” su trayectoria.

“Adopté esta medida producto de eventos muy dolorosos, particularmente porque han sido provocados mayoritariamente por dirigentes quienes -desde el inicio de la campaña electoral de la Central- han pretendido ensuciar mi nombre, honra y enlodar mi trayectoria sindical”, dijo.

Lee también: Cariola defiende posible nombramiento de Bárbara Figueroa como embajadora: “Me parece lamentable la misoginia que se da”

Silva, quien llegó a la presidencia de la CUT en junio pasado para suceder a Bárbara Figueroa, decidió renunciar a su cargo “para que quienes me atacan arteramente -lo que, obviamente, me afecta- no logren entorpecer el funcionamiento de la Central“.

“Al ser (la CUT) una organización que vela por el respeto a quienes representamos, se daba por supuesto que nos debemos el mismo respeto entre dirigentes y dirigentas. Sin embargo, al poco andar me encontré con la envidia, la infamia, el menoscabo y la ofensa“, dijo la educadora de párvulos.

Silva aseguró que ha debido tolerar “que se inmiscuyan en mi vida privada, transgrediendo todos los códigos de ética que existe en el ámbito sindical, afectando directa y negativamente a mi familia y a quienes han formado parte de mi equipo de trabajo, denigrando particularmente a las mujeres”.

Lee también: “Una joyita”: El irónico comentario de periodista argentino por posible designación de Figueroa como embajadora

La ex presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Ajunji) interpuso una querella por injurias y calumnias y una denuncia ante el Ministerio Público “para que nunca más se repliquen en el sindicalismo estas prácticas despreciables y cobardes“.

Desde la CUT señalaron que el dirigente David Acuña será el nuevo presidente de la organización. “Extiendo mis mejores deseos de éxito al compañero Acuña, quien ha aceptado el gran desafío de liderar y conducir nuestra Central, para seguir avanzando hacia un Chile nuevo”, cerró Silva.