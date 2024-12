Senadora Campillai exige acciones judiciales inmediatas contra Chadwick y Ward: “Se aprovecharon del sistema como una mafia”

Las declaraciones de Campillai surgen luego de que Ward prestara testimonio en contra de Chadwick y el abogado Luis Hermosilla, en relación con presuntas gestiones realizadas durante la administración de Piñera a favor de la empresa Parque Capital.

La senadora Fabiola Campillai emitió fuertes críticas hacia los exministros de Interior y Vivienda del gobierno de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick y Felipe Ward, en el marco de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía Oriente en el Caso Audios.

Las declaraciones de Campillai surgen luego de que Ward prestara testimonio en contra de Chadwick y el abogado Luis Hermosilla, en relación con presuntas gestiones realizadas durante la administración de Piñera a favor de la empresa Parque Capital.

La investigación busca esclarecer si hubo irregularidades en el apoyo gubernamental a proyectos promovidos por la mencionada compañía.

¿Qué dijo Ward?

Ward detalló que, tras un almuerzo en junio de 2020, “Andrés Chadwick me invito para que fuéramos a saludar a Luis Hermosilla, quien trabajaba en el mismo lugar”, y que siempre le pedía consejos a Chadwick porque sentía “gran admiración y respeto” por él.

“Una vez en la oficina de Luis Hermosilla, junto a Andrés Chadwick, Luis Hermosilla me manifestó su preocupación por el nulo avance del proyecto Parque Capital, y me mencionó que el proyecto había tenido trabas para su funcionamiento, por lo que, en virtud de mi rol de ministro de Vivienda, me pidió averiguar sobre el estado del proyecto y estar en contacto, y reunirnos para explicarme más detalles”, aseguró Ward.

A continuación, el exministro de Vivienda señaló que acordaron una reunión de su equipo con los gestores del proyecto Parque Capital por ley de Lobby y que un mes después Ward se reunió con Hermosilla y con el Seremi de Vivienda para que Hermosilla estuviera al tanto de por qué el proyecto no avanzaba.

Ward señaló sobre Hermosilla que “su solicitud principal fue agilizar y destrabar el proyecto“.

“El planteamiento original de apoyar las gestiones para este proyecto vino directamente de parte de Andrés Chadwick y Luis Hermosilla, y es relevante considerar el ascendiente político de Andrés. Si una solicitud de apoyo a un proyecto viene directa o indirectamente de él, eso implicaba para mí, en su momento, un mayor compromiso para darle mi apoyo“, señaló también el exministro Ward en su declaración.

La dura respuesta de Campillai

En un categórico mensaje a traves de su cuenta de X, la senadora Fabiola Campillai lanzó duras acusaciones contra el exministro del Interior, Andrés Chadwick, a quien señaló no solo por su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos durante el Estallido Social, sino también como “artífice de una red de corrupción” durante su tiempo en el cargo.

“Esta fue la verdadera cara del gobierno de Piñera: se aprovecharon del sistema como una mafia y defendieron sus privilegios con represión cuando el pueblo exigió poner fin a la corrupción“, declaró la legisladora, en un mensaje que también incluyó críticas hacia el exministro de Vivienda, Felipe Ward.

Campillai pidió que ambos exfuncionarios sean formalizados y enfrenten a la justicia de manera inmediata.

Cabe destacar que dichas declaraciones surgen en medio de la investigación de la Fiscalía Oriente por presuntas gestiones irregulares realizadas durante el gobierno de Sebastián Piñera, en beneficio de la empresa Parque Capital.