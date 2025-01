“Se fue con una pensión de mierda”: Senador Iván Flores lamenta la muerte de su madre

El parlamentario emplazó al Congreso por la tramitación de la reforma de pensiones: "Cómo no vamos a poder llegar a un acuerdo para permitir a los viejos de hoy, que ya se nos van, que se nos mueren. Les pido que no se desmonten de este carro"

Con palabras cargadas de dolor e indignación, el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, comunicó este sábado la muerte de su madre, quien murió tras enfrentar, según el parlamentario, las mismas dificultades económicas que afectan a muchos adultos mayores en Chile.

Elena García Quintana fue una destacada docente de la Región de Los Ríos. Sus restos serán velados en la capilla de la Catedral de Valdivia durante el fin de semana del 4 y 5 de enero, ofreciendo la oportunidad a amigos, familiares y exalumnos de despedirse.

“Yo no sé si será prudente o imprudente, pero el día que deje de decir lo que pienso, abandono la política”, señaló Flores en un comunicado público donde expresó su pesar y reflexionó sobre la precariedad del sistema de pensiones en el país.

El senador explicó que durante los últimos días había dedicado su tiempo exclusivamente a acompañar a su madre, dejando de lado su agenda parlamentaria. “Estuvimos acompañándola varios días, entre Pascua y Año Nuevo, dedicado a eso, sin agenda. Pido disculpas por haberme ausentado de una serie de actos, pero la familia es siempre lo primero”, afirmó.

Sin embargo, Flores no solo compartió su pérdida personal, sino que también aprovechó la ocasión para criticar las condiciones en las que muchos adultos mayores viven sus últimos años. “Hoy día mi mamita se fue con una pensión de mierda, como tantas otras personas, adultos mayores, que después de toda una vida laboral, de mucho esfuerzo y, en algunos casos, reconocimiento, terminan empobrecidos, juntando los pesitos para poder llegar a fin de mes“, expresó.

Un llamado urgente a la reforma previsional

En su declaración, el senador hizo un enérgico llamado a los parlamentarios, tanto del oficialismo como de la oposición, para avanzar en una reforma previsional que permita mejorar las condiciones de vida de los jubilados. “¿Cómo no habrá un poquito de humanidad entre nosotros los políticos? ¿Cómo no podremos ponernos de acuerdo?”, cuestionó.

Flores recordó el acuerdo alcanzado en el gobierno de Sebastián Piñera, donde se definió un incremento del 6% en la cotización previsional con un reparto entre solidaridad y ahorro individual. “Ya tuvimos un acuerdo del 3 y el 3%. ¿Por qué no podremos lograr ese mismo acuerdo ahora? Seamos un poquito más empáticos con la gente que se nos muere con pensiones miserables”, agregó.

El parlamentario enfatizó la urgencia de pensar en los “viejos de hoy”, quienes no pueden esperar más por una solución. “Yo de verdad lo pido, y le pido también a los parlamentarios del oficialismo que no se desmonten, que no se bajen de este carro porque, si no, no vamos a tener en este gobierno una reforma previsional, y en el otro probablemente tampoco”.

“Yo creo que se puede“, cerró su comunicado.