Senador Araya reconoce diálogo con Matus, pero aclara que “no conversamos respecto de apoyo” en su nominación a la Suprema

El actual ministro de la Corte Suprema reconoció conversaciones con distintos parlamentarios de la Comisión de Constitución previo a su nombramiento en el máximo tribunal. Sin embargo, dijo que no considera impropios los diálogos. El senador Araya recalcó que hablaron principalmente sobre proyectos de ley.

El senador Pedro Araya reconoció haber tenido conversaciones con el ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, cuando postulaba al cargo en 2021.

¿Qué pasó?

En medio de las formalizaciones que se han llevado a cabo en el Caso Audios, se reveló que Matus mantuvo una relación laboral con el abogado Luis Hermosilla y con el exministro Andrés Chadwick.

Bajo ese contexto es que CNN Chile entrevistó al ministro del máximo tribuna judicial, quien reconoció que efectivamente tuvo contacto con el reconocido abogado, antes de su nombramiento, y que fue bajo una “relación laboral”.

Sin embargo, otro de los mencionados fue el senador Pedro Araya, quien durante el 2021 se desempeñaba como presidente de la Comisión de Constitución.

Matus comentó que muchas personas fueron a hablar con los senadores y señaló que “conversó personalmente con todos los que conocía”, especialmente los de la Comisión de Constitución.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre con quiénes concretamente habló, respondió: “No les puedo contar, no sé (…). Yo hablé con varios que votaron en contra de mí”.

Posteriormente, fue requerido por quiénes que estaban en la lista de inhabilidades votaron por él, señalando que “creo que en ese entonces votó el senador de Antofagasta, Pedro Araya, y votó por mí el señor Elizalde”.

En ese contexto, la conductora de CNN Prime le preguntó si no consideraba impropio haber hablado con los senadores de la Comisión. “No lo considero impropio”, respondió Matus.

¿Qué respondió el senador Araya?

Este martes, desde la sede del Congreso Nacional, el senador Pedro Araya reconoció que, en ese tiempo, mantuvo diálogo con Jean Pierre Matus: “Si no me falla la memoria, estábamos discutiendo una serie de proyectos en los cuales él, en su calidad de profesor, había asistido a la comisión a presentar una serie de propuestas respecto a cómo mejorar distintos proyectos de ley”.

En ese sentido, dijo que conversó con el ministro “varias veces” cuando asistió a la Comisión de Constitución. “Probablemente, se debe haber traspapelado algunas de esas conversaciones en su época cuando él estaba en su nominación a la Corte Suprema“, añadió.

Cuando se le preguntó qué tipo de conversaciones mantuvieron, respondió que eran sobre diversos temas, principalmente sobre proyectos de ley.

Araya afirmó que Matus asistió a la Comisión previo a su nominación a la Suprema y “probablemente dentro de su período de nominación asistió a hacer propuestas respecto de distintos proyectos de ley porque él era uno de los profesores habituales que consultaba la Comisión de Constitución en materia penal”.

Sin embargo, recalcó que “no conversamos respecto de apoyo, él no me pidió apoyo diciéndome ‘mira, tal cosa’, porque él sabía personalmente que yo lo conocía por la academia”.

Consultado sobre si fue impropio mantener conversaciones con Matus durante su período de nominación a la Suprema, dijo: “¿Cómo va a ser impropio que un profesor que viene a hacer sugerencias a un proyecto de ley converse con un senador? Estamos hablando de eso, esas son las conversaciones que existieron”.

El parlamentario recalcó que conocía los libros que había publicado Jean Pierre Matus y que “probablemente cuando conversamos, en mi calidad de presidente de la Comisión de Constitución, fue más bien para ver temas formales respecto de su presentación a la Comisión en su postulación a la Corte Suprema”.