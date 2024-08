“No lo considero impropio”: Matus y las conversaciones con senadores previo a su nombramiento en la Corte Suprema

El ministro de la Segunda Sala de la Corte Suprema señaló en CNN Prime que estas conversaciones se dieron con los integrantes de la Comisión de Constitución del Senado, motivadas por la campaña en su contra en medio del proceso de nombramientos al Poder Judicial. Entre las autoridades con las que conversó, destaca el actual ministro Elizalde.

El nombre de Jean Pierre Matus, ministro de la Segunda Sala de la Corte Suprema, ha cobrado relevancia en estos días en medio de las audiencias de formalización que enfrenta Luis Hermosilla por cohecho, lavado de activos y delitos tributarios en el denominado Caso Audios.

En una reciente entrevista con La Tercera, fue consultado por su relación personal con el abogado Hermosilla. “Nunca he sido amigo de Hermosilla. No conoce mi casa, yo no conozco la suya; nuestra relación siempre fue profesional”, afirmó Matus.

—¿Por qué dijo que no había ningún vínculo, ni siquiera profesional, si trabajaron juntos, por ejemplo, en la acusación constitucional por encargo del propio Hermosilla?

—Estoy contestando en tiempo presente. Lo que usted leyó es una respuesta en tiempo presente. En este momento, no tengo vínculos familiares ni profesionales, ni intereses societarios.

—Si tuviera que decirlo en pasado, ¿cómo debería haberlo expresado?

—Yo trabajé profesionalmente con él, en algunas ocasiones. Las que recuerdo son dos: una donde él era querellante en la causa Yarur—es pública, por eso lo puedo decir—representando a Jorge Yarur, mientras que yo era el abogado informante de la defensa de Daniel Yarur. Esas son relaciones profesionales que a veces tenemos los abogados, donde uno está de un lado y otro del otro. Y en la acusación constitucional, se me solicitó un trabajo profesional, y lo hice.

—Sobre el tema de los chats: usted en marzo dijo en La Tercera que “no tengo chats escritos con Hermosilla”. Esa fue su respuesta textual. ¿Por qué, entonces, nos enteramos de que sí existen chats entre usted y el abogado Hermosilla?

—¿Qué había aparecido en ese momento? Si recuerda, había un titular de Ciper que decía Chats de Hermosilla: conversaciones del abogado revelan su influencia en nombramientos de ministros del Poder Judicial. A eso me refería. Y eso es lo que podía responder en ese momento. Esa afirmación no ha sido desmentida.

En ese contexto, Matus reconoció que podría haber sido “más preciso” al referirse a su comunicación con Hermosilla.

—¿Cree que Hermosilla hizo gestiones para que usted llegara a ser ministro de la Corte Suprema? ¿Qué pasaría si aparecieran correos, chats, emails o conversaciones en las que se evidencie que hizo gestiones por usted?

—En la entrevista con Ciper me preguntaron si había conversado con el señor Hermosilla. Respondí que sí, lo llamé por teléfono y le dije: “En este momento, hay muchas personas oponiéndose a mi candidatura e influyendo en el Presidente de la República—ya estaba la quina lista—o en los senadores para que mi candidatura fracase. Y muchas de las cosas que se están diciendo no son ciertas. Entonces, si le preguntan, por favor, recuérdeles que no soy esa persona que los medios describen; he sido profesor de Derecho Penal durante 30 años”.

—¿No considera impropio pedirle a alguien con influencia en el Gobierno—amigo íntimo de Andrés Chadwick y parte del equipo asesor de un ministerio—que, por su cercanía con el entorno del entonces Presidente Sebastián Piñera, presente sus antecedentes? ¿No es un acceso privilegiado y, por tanto, impropio?

—No lo considero impropio, porque en realidad me estaba defendiendo de personas que, por las mismas circunstancias, estaban representando antecedentes contrarios. Era un momento en que había una campaña en mi contra.

La relación con el Senado

En ese entonces, Matus comentó que muchas personas fueron a hablar con los senadores, lo que también reveló en CNN Prime, donde reveló que “conversó personalmente con todos los que conocía”, especialmente los de la Comisión de Constitución.

La periodista Mónica Rincón le preguntó con quiénes concretamente habló, a lo que respondió: “No les puedo contar, no sé”. Complementó: “Yo hablé con varios que votaron en contra de mí”.

—¿De los que están en la lista de inhabilidades, quién votó por usted?

—Creo que en ese entonces votó el senador de Antofagasta, Pedro Araya, y votó por mí el señor Elizalde.

En ese contexto, la conductora de CNN Prime le preguntó si no consideraba impropio haber hablado con los senadores de la Comisión. “No lo considero impropio”, respondió Matus.