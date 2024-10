Secretario general de la Cámara cierra la puerta a petición de defensa de Vivanco de inhabilitar a 62 diputados

Al respecto, Landeros fue tajante: "Yo estimo que la verdad que se trata de un recurso procesal que no aplica en este caso".

El secretario general de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, le cerró la puerta a la petición que, en el marco de la presentación de su defensa, hiciera el abogado que representará a la ministra Ángela Vivanco en la acusación constitucional en su contra.

Uno de los argumentos que esgrimieron los abogados de la jueza fue acusar “ausencia de imparcialidad” en el caso de 62 diputados, quienes emitieron opiniones respecto al actuar de la acusada Vivanco.

Al respecto, Landeros fue tajante: “Yo estimo que la verdad que se trata de un recurso procesal que no aplica en este caso”.

“Yo creo que es un recurso que la defensa está planteando, todavía la presidenta no nos ha pedido que no hagamos una opinión de la secretaría, pero en principio a mí me tiene un poquito sorprendido, en atención de que, como bien lo han preguntado, nosotros votamos admisibilidad, es un juicio que no altera en nada el derecho de la defensa y es un juicio que no es realmente un pronunciamiento sobre el fondo. Es si efectivamente la acusación que se han planteado por diputados y diputadas cumple con los requisitos que la Constitución establece”, explicó.

En esa línea, el secretario general de la Cámara sostuvo que “la única norma de inhabilidad que tiene la ley orgánica del Congreso Nacional es el artículo 5B. Y el artículo 5B dice que los diputados no podrán votar ni promover asuntos que les interese directamente a ellos, a sus familiares, en los grados que establece ahí”.