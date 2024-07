“Ahora sí le contestaré”: Schalper le responde a Hertz tras nuevamente hacerlo callar en tensa discusión sobre Venezuela

Los diputados tuvieron un tenso encuentro a raíz de los cuestionados los resultados del CNE que dieron por ganador a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales venezolanas.

“A mí, de democracia, no me da lecciones”. Esta es parte de la respuesta que le dio el diputado de Renovación Nacional (RN) Diego Schalper a su colega del Partido Comunista (PC) Carmen Hertz luego de que nuevamente lo hizo callar en una tensa discusión sobre las elecciones en Venezuela.

Durante la madrugada, el Consejo Nacional Electoral (CNE) -controlado por chavistas- declaró al líder del régimen como ganador en los comicios de ayer. Esto luego de un extenso silencio por parte del organismo, lo que ha levantado sospecha tanto en líderes políticos de oposición del país caribeño, como en la comunidad internacional.

De hecho, desde el Gobierno de Chile manifestaron que no reconocerán el triunfo hasta tener la veracidad de los votos.

La discusión entre Schalper y Hertz

En ese contexto, los diputados Schalper y Hertz tuvieron una tensa discusión durante la noche del domingo a través de la red social X.

La situación comenzó cuando la parlamentaria comunista afirmó que la derecha quiso utilizar la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputadas y Diputados “para emitir un ‘comunicado’ sobre la ‘situación’ en Venezuela, para el show habitual de ese sector, manipulando y esparciendo falacias como siempre”.

“En ese país hay cerca de 1.000 observadores electorales, entre ellos las Naciones Unidas, la fundación Carter y el expresidente colombiano Ernesto Samper, a quienes supongo no pretenderán calificar de ‘chavistas’”, agregó.

Al respecto, el diputado Schalper le contestó: “Qué bueno que lo sincere, para que quede de manifiesto que usted y la diputada Erick Ñanco no estuvieron dispuestas a dar acuerdo para declaración que pidiera respetar resultados electorales que yo pedí. Ni lo más básico de la democracia defienden”.

De este modo, Hertz tildó a su colega de RN como “demócrata de última mirada” y luego lo mandó a callar. Esto en relación con el emplazamiento que en reiteradas ocasiones ha emitido contra el diputado opositor.

Sin embargo, esta vez Schalper no guardó silencio: “Ahora sí le contestaré”. “Antidemócratas como usted están acostumbradas a hacer callar a los que piensan diferente. Pero en Venezuela hoy hablaron para derribar al asesino que usted apoya. Usted tendrá que respetar en silencio eso, aunque le duela. Y a mí, de democracia, no me da lecciones”, sostuvo.

Los diputados no continuaron discutiendo posteriormente, pero, sus adherentes y seguidores compartieron y replicaron los pronunciamientos de ambos a través de la red social.