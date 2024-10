“O nos ordenamos o no merecemos gobernar”: Carter critica “montonera” en la derecha y llama a Matthei a ejercer liderazgo

El alcalde de La Florida se refirió a la contingencia política, respecto al intento de la oposición de impulsar una acusación constitucional contra el Presidente Boric y el panorama en la derecha de cara a las elecciones de octubre.

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, abordó la contingencia política y el escenario de la derecha de cara a las elecciones municipales y de gobernadores de octubre.

En cuanto a las conversaciones que se hicieron públicas entre el exfiscal regional Oriente, Manuel Guerra, y el abogado Luis Hermosilla, señaló en The Clinic que Guerra le parecía un gran nombre para trabajar en el municipio debido a su trayectoria judicial. El jefe comunal comentó que le dejó claro que, mientras no haya una formalización, no tendría nada que opinar. Sin embargo, también le pidió a Guerra que sopesara los costos que esto le traería.

“Hace pocos días me escribió y me dijo que iba a renunciar porque demostraba que hacía daño al proyecto”, confió Carter.

Sobre el contenido de la filtración de los mensajes, manifestó: “Siento una profunda decepción porque esos comentarios atroces que se filtraron sobre mi persona hablan más de ellos que de quien realmente soy yo. Pero es preocupante, porque esta no es la forma de tratarnos entre los chilenos. Son millones de personas las que son discriminadas por su condición social, sexual o por sus creencias. Este no es el país con el que soñamos”.

El intento de acusar constitucional al Presidente Boric

Por otro lado, en relación con la acusación constitucional que un grupo de diputados de Renovación Nacional anunció contra el Presidente Gabriel Boric, pero que luego desistieron, Carter señaló que la oposición ha dado “vergüenza” esta última semana, a pesar de las críticas que tiene contra el actual gobierno.

“La derecha se ha convertido en una montonera, gobernada por Twitter, sin ninguna convicción política. Tratar de acusar al Presidente de la República es reproducir lo que ellos hicieron contra Piñera. ¿Cómo pretender pagarle a Boric con la misma moneda con la que él trata de esconderse?”, agregó.

Desde su perspectiva, existe un concurso de egos en la derecha donde predominan los proyectos personales.

“Una por allá quiere ser gobernadora y negocia la lista parlamentaria y municipal solo para ser ella gobernadora. El otro está calculando qué le conviene más… O nos ordenamos o no merecemos gobernar”, añadió.

El escenario de cara a las municipales

Este es el último período de Carter en la alcaldía, y ha demostrado su apoyo al candidato Daniel Reyes. En este punto, dejó en claro que no es dueño de los votos, pero espera que los vecinos lo escojan.

“Creo que la alternativa del comunismo es fatal. Es cosa de ver cómo destruyeron Santiago y Recoleta. El PC es Jurassic Park, va contra la historia. Ellos siguen creyendo que la Tierra es plana. Dicho eso, el candidato al que apoyo es como un hermano. Llegó a trabajar a los 26 años y somos todos muy amigos en este piso. Con toda seguridad será mejor alcalde que yo”, subrayó.

La carrera presidencial

Sin titubeos, Carter afirmó que tiene la intención de medirse en unas elecciones primarias, pero no porque tenga una “ambición obsesiva”. “Si alguien lo puede hacer mejor que yo y está dispuesto a pagar los costos, será el más contento de todos”, señaló.

“Si hay un legado de Sebastián Piñera, es que, siendo siempre el candidato favorito en las dos elecciones, fue a primarias. Se tuvo que bancar a Ossandón… que es una experiencia para narrar un libro”, dijo Carter, quien, aunque no era parte del piñerismo, reconoció esa fortaleza del exmandatario.

Finalmente, sobre el liderazgo de Evelyn Matthei, una de las posibles cartas presidenciales de Chile Vamos, concluyó: “Es una mujer súper talentosa, una sobreviviente por definición. Tiene muchos talentos y es el liderazgo más importante de Chile Vamos, que hay que cuidar”. Sin embargo, enfatizó que Matthei debe poner orden en la coalición.