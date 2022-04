Luego del consejo de gabinete realizado en la jornada de este martes, el mandatario salió a responder las preguntas de los medios. Sin embargo, se generó una tensa situación cuando se le consultó sobre las visiones que tenían algunos miembros de su equipo frente al proceso constituyente, ya que, según la periodista, algunos preferían que el oficialismo se mantuviera neutral.

Ante esto, la respuesta del mandatario fue preguntar quien lo había dicho, aunque la periodista le respondió que algunos lo habían mencionado en privado.

El mandatario respondió de forma irónica “¿algunos de los de acá presentes”, lo que provocó la burla de las autoridades de gobierno.

Esta actitud causó la molestia de algunas personas de este rubro, por la actitud de respuesta de presidente.

Uno de ellos, fue el periodista Nicolás Sepúlveda, quien calificó de matón al gobierno. “Que matón lo que hicieron en La Moneda con la colega de La Tercera. No es primera vez que el presidente tiene esas actitudes con los periodistas”, señaló.

A su vez, su colega Sergio Jara enfatizó en que no debió haber cuestionado las fuentes presentadas. “Muy mal Boric y el gabinete completo riéndose de la periodista de La Tercera, en vivo por TV. Eso no se hace ni se menosprecia las fuentes de la colega. Se debe respetar a la prensa, aunque no les guste. Hay que hacerlo, no solo decirlo, Presidente“, afirmó.

Por último, el periodista Pedro Cayuqueo, concluyó que “el secreto de la fuente es de lo más sagrado que existe en el periodismo. No busca proteger al periodista, mas bien a la sociedad. Si no existiese peligraría la libertad de prensa, parte de la esencia de un sistema democrático”.