La alcaldesa electa por la comuna de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (RD), se refirió a las primeras medidas que tomará en la ciudad jardín una vez que asuma su mandato.

Ripamonti, que logró la victoria con casi el 40% de los comicios en desmedro de Andrea Molina (UDI), anticipó que solicitará una auditoría externa para analizar las reales finanzas de la municipalidad, tras los cuestionamientos a los gastos realizados por la actual edil Virginia Reginato.

“En conversación con Soy Chile, aclaró que esta semana tendrá una reunión que sostendrá con funcionarios de la Contraloría General de la República, donde espera encontrar “no solamente que están mal imputadas las cuentas, lo que tenemos que buscar ahí es cuál modelo de gestión, pongámosle ese nombre porque un modelo no existe, no siquiera (hay) el reglamento del ordenamiento interno, básicamente no hay ningún tipo de modelo, puro capricho”.

“Esto se mantiene con el aporte de funcionarios con vocación pública, pero yo me he llevado muchas sorpresas”, agregó.

Lee también: Crece tensión a una semana de la segunda vuelta para elegir al Gobernador Regional Metropolitano

Además, la futura autoridad indicó que en la ciudad hay “entre 100 y 150 ollas comunes, las que funcionan gracias a la buena voluntad de muchas personas, por lo que hay que generar una cadena de abastecimiento permanente y que esas personas sepan que van a poder contar con raciones para poder repartir”.

El momento del país

También, la militante del Frente Amplio anticipó los cambios que se vienen en general para el país, teniendo en cuenta la conformación de la Convención Constituyente y los cambios importantes que se dieron en varios municipios tras las elecciones.

En ese sentido, Ripamonti anticipó que “va a ser un momento a fuego en la historia de nuestro país por el tipo de cambios políticos que estamos viviendo. Creo que ese es el sentido de responsabilidad más urgente, cómo damos cuenta de la gran expectativa que tiene la sociedad chilena, que ha dado un voto de confianza en tener nada más y nada menos que una Nueva Constitución y votar por personas que representaron un discurso que tiene que ver como la participación democracia, la equidad paritaria”.

Lee también: “Se llama discriminación”: Narváez y Briones emplazan a Lavín por dichos sobre matrimonio igualitario

“Lo que queremos demostrar es que podemos ser más solidarias, podemos bajarle la cuota de ego a la política y que la propia política pueda ser un espacio público donde puedan participar todas y todos, donde se entienda que la sociedad es plural”, concluyó.