Revelan que delegado nombrado por Kast en Rapa Nui tiene negocio en ocupación ilegal: Renta tablas y hace clases de surf

El local no tendría la patente municipal correspondiente, por lo que está funcionando de forma irregular.

A pocos días del inicio de la administración del Presidente José Antonio Kast, se dio a conocer una situación relacionada con uno de los delegados presidenciales designados por él.

Según información de Radio Biobío, el delegado presidencial provincial de Rapa Nui, Mai Teao, tiene un local comercial donde renta tablas de surf y además se realizan clases de dicha actividad.

Dicho local se encontraría bajo ocupación ilegal de terreno, relacionado con una concesión marítima desde 2021, por lo que estaría funcionando de forma irregular ya que no posee la patente municipal correspondiente.

La situación se repetiría con un negocio de comida rápida perteneciente a su cónyuge, el que también estaría funcionando de forma irregular.

De momento, desde el Ministerio del Interior -encargado de la coordinación de las delegaciones presidenciales- no se han manifestado respecto a esta situación.