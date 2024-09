Revelan que prima de Boric fue contratada en Enami pese a instructivo del propio presidente

Desde Presidencia señalaron que la prima del mandatario no está contratada en un cargo de confianza, sino en uno técnico, por lo que no habría inhabilidad: “El impedimento se refiere a gabinetes y cargos de exclusiva confianza, no así a cargos técnicos".

Este sábado, un reportaje dio cuenta de la contratación de Isabel Santibáñez Boric, geóloga y prima hermana de Gabriel Boric, en la estatal Enami, pese a que un instructivo firmado poco antes por el presidente prohibía emplear a sus parientes en el Estado.

La denuncia

Ciper consignó que Isabel Santibáñez Boric estudió Geología en la Universidad de Chile y trabajó cinco años en Sernageomin (desde 1995) como hidrogeóloga, para luego ser asistente de investigación en la Queen´s University de Canadá. En 2019 también se graduó en la Universidad Católica (PUC) como doctora en Ciencias de la Ingeniería.

En enero del 2023 fue contratada por la Empresa Nacional de Minería (Enami) para trabajar en el área del litio. Esto, pese a que el 25 de marzo de 2022, su primo hermano, el presidente Gabriel Boric, firmó un instructivo que ampliaba los criterios que limitan la contratación de personas que tengan algún grado de parentesco con autoridades.

Pero los límites del instructivo no son claros y puede haber interpretaciones: en un cuadro resumen sobre la extensión de las inhabilidades se señala que los parientes del presidente no deben ser contratados en jefaturas de exclusiva confianza, pero en el instructivo en sí se menciona que no deben ser empleados en las reparticiones cuya jefatura sea de confianza.

Y ahí radica el debate sobre si habría o no un impedimento, ya que si bien Isabel Santibáñez Boric no está en una jefatura de exclusiva confianza, el presidente del directorio de Enami sí es una jefatura de exclusiva confianza, pues dicho cargo reside en el ministro o ministra Minería de turno, es decir, una autoridad designada por el mandatario.

Con todo, la contratación de la prima del presidente no vulnera la ley —puesto que la legislación vigente prohíbe que se contrate a personas que tengan hasta tercer grado de consanguinidad respecto a la autoridad y los primos hermanos corresponden al cuarto grado—, pero sí las instrucciones del propio presidente de la República.

Ciper consultó a la exministra de Minería, Marcela Hernando, y a Jaime Pérez de Arce, vicepresidente ejecutivo de Enami hasta 2023, sobre la contratación de la prima del presidente. Ambos coincidieron en que fue contratada por criterios técnicos, pero Hernando dice que advirtió la incompatibilidad de la contratación, mientras que Pérez de Arce cuenta que se analizó la situación y no había irregularidades.

¿Qué respondieron desde Presidencia y la Enami?

Consultada por el citado medio, desde la Enami aclararon los criterios empleados para la contratación de la geóloga y afirmaron que “la selección de Isabel Santibáñez se realizó en atención a su calificación técnica en hidrogeología y su experiencia en el rubro minero en el país. Su contratación se realizó conforme a los procedimientos regulares de contratación de la empresa en el año 2023”.

“Isabel Santibáñez tiene un rol y responsabilidades de carácter técnico en el proyecto de litio, y sus funciones están asociadas a la puesta en marcha de los trabajos en terreno del proyecto Salares Altoandinos, a la búsqueda de tecnología de extracción de litio, así como la implementación de la campaña de exploración básica del mineral”, agregaron desde la empresa estatal sobre sus funciones.

Por su parte, desde Presidencia señalaron que la familiar del mandatario no está contratada en un cargo de confianza, sino en un cargo técnico, por lo que no habría inhabilidad. “El instructivo presidencial señala que no deben contratarse familiares del presidente de la República en gabinetes de Ministros, Subsecretarios, en el gabinete presidencial, así como tampoco en cargos de jefaturas de exclusiva confianza y sus gabinetes. De esta forma, el impedimento se refiere a gabinetes y cargos de exclusiva confianza, no así a cargos técnicos como el que acá se especifica”, detallaron.