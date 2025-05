El curioso caso del trofeo de golf que desapareció en 1925 en Estados Unidos y que apareció seis años después

Walter Hagen fue uno de los mejores golfistas de su tiempo, pero también le tocó enfrentar una incómoda verdad que ocultó durante años.

(CNN) — El famoso Trofeo Wanamaker es el más grande y pesado del golf, pero no pienses ni por un minuto que no se puede perder jamás.

Un campo repleto de estrellas converge en Carolina del Norte esta semana para el Campeonato PGA en Quail Hollow para luchar por el codiciado título, pero no será la brillante pieza original de plata por la que están compitiendo.

Con 28 pulgadas de alto (71 centímetros), 10,5 pulgadas de diámetro (poco más de 26 centímetros) y un peso de 27 libras (12,3 kilos), el Wanamaker se remonta a 1916, el año en que se fundó la PGA de Estados Unidos.

Walter Hagen es uno de los grandes de todos los tiempos del golf. Una superestrella de su época. Ocupa el tercer lugar en la lista histórica de ganadores de majors , con 11, solo por detrás de Jack Nicklaus y Tiger Woods.

Hagen ganó el Campeonato de la PGA un total de cinco veces (el mismo récord que Nicklaus), con cuatro de esos títulos de manera consecutiva entre 1924 y 1927, pero lo que sucedió después de su triunfo de 1925 (hace exactamente 100 años) lo llevó a enfrentar una verdad bastante incómoda durante muchos años.

Después de su victoria en el Olympia Fields Country Club cerca de Chicago, Hagen revelaría más tarde que perdió el enorme, pero prestigioso trofeo mientras estaba festejando después de supuestamente dárselo a un taxista para que lo llevara de regreso a su hotel; el trofeo nunca llegó a su destino.

Ahora, imagínense tener que ganar un importante torneo de golf para mantener a salvo un terrible secreto, y luego seguir ganándolo. Esa era la nueva realidad de Hagen.

Un año después, Hagen se presentó para defender su título en el torneo de 1926 sin el Trofeo Wanamaker. Tal era el dominio del estadounidense en aquella época que nadie se había preguntado seriamente dónde estaba el trofeo, pero tras su tercera victoria consecutiva, finalmente se planteó la pregunta.

Sin embargo, el campeón no se inmutó. Le restó importancia, afirmando que no tenía intención de renunciar a su título. “Lo ganaré de todas formas, así que no lo traje”, añadió.

¿Dónde estaba el trofeo?

Fiel a su palabra, volvió a ganar un año después, pero todo lo bueno se acaba y su increíble racha de victorias finalmente llegaría a su fin en el torneo de 1928, tras la derrota ante su compatriota Leo Diegel. En ese momento, Hagen supo que la partida había terminado y tenía que confesar.

Se había hecho un duplicado del Trofeo Wanamaker en 1926, pero el original apareció misteriosamente seis años después de su primera desaparición, antes del Campeonato de la PGA de 1931.

Algunos informes de principios de la década de 1930 sugirieron que el Wanamaker se encontró en la fábrica de golf de Detroit que fabricaba el equipo de Hagen.

El trofeo original de 1916 lleva el nombre del heredero de los grandes almacenes Rodman Wanamaker, quien jugó un papel decisivo en la creación de la PGA de Estados Unidos.

Ese original ahora se exhibe en la nueva sede del PGA of America en Texas, lo que significa que es el duplicado que el campeón puede conservar durante un año. Sin embargo, cada ganador puede conservar permanentemente una réplica, que es aproximadamente un 10% más pequeña que el original.

Walter Hagen no solo fue uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, también fue el máximo artista y empresario: “Nunca quise ser millonario, solo quería vivir como tal”, dijo una vez.

Leyenda indiscutible del deporte, la influencia de Haig en el golf es inmensa. Además de sus 11 majors, también ganó 45 veces en el PGA Tour. Ganó el Abierto de Estados Unidos en dos ocasiones y fue el primer golfista nacido en Estados Unidos en ganar el Open Championship, además de ganar la famosa Claret Jug en cuatro ocasiones.

Desempeñó un papel destacado en el desarrollo de la Ryder Cup, siendo capitán del equipo estadounidense en las seis primeras ediciones del evento.

El legado de Walter Hagen es perdurable e inspirador. Además, está indeleblemente ligado a uno de los trofeos más emblemáticos de la historia del deporte.