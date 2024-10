La respuesta del embajador chileno en Argentina ante dichos de ministra Bullrich sobre seguridad en su país

La ministra de Seguridad argentina acusó que ha habido un aumento de la delincuencia en el sur de su país debido a "modalidades delictivas" provenientes de Chile.

El embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, respondió a la ministra de Seguridad trasandina, Patricia Bullrich, quien acusó sobre un aumento de la delincuencia en el sur de su país debido a “modalidades delictivas que vienen de Chile”.

En medio de un viaje a Bariloche, Bullrich destacó el uso de inhibidores de vehículos para abrirlos y desactivar sus alarmas. “Es un tema complejo, difícil de controlar, porque se trata de elementos de uso libre, que la gente compra como telecomandos de uso hogareño”, manifestó.

En su alocución, la autoridad también mencionó al presidente Gabriel Boric: “Que no se me enoje Boric, que antes se me enojó, pero esto es cierto”, en alusión a sus dichos previos sobre una supuesta presencia de Hezbollah en territorio chileno.

“Los dos países tienen sus problemas de seguridad”

Bajo ese contexto es que Viera-Gallo manifestó que últimamente ha habido “algunos asaltos a choferes de camiones argentinos que vienen con carga a los puertos chilenos. Y si así fuera, toda la colaboración se va a hacer y seguimos adelante en eso”.

En todo caso, afirmó que hay una coordinación permanente entre las policías de ambos países, así como también de las Fiscalías, y que hay investigaciones “binacionales” que se están desarrollando. “Actuamos con toda eficacia en lo que podemos”, acotó.

La ministra Bullrich, indicó que le haría llegar a la ministra del Interior, Carolina Tohá, un informe con los antecedentes recabados.

De todos modos, al ser consultado sobre si la Cancillería recibió información sobre la situación, Viera-Gallo respondió: “No, es una declaración que ella hace, y son declaraciones normales, como diciendo ‘mire, cuidado con esto que ha pasado'”.

También dijo que no ha conversado sobre el tema con el presidente Boric.

Por otro lado, el embajador aseveró que “también había muchachos chilenos que eran contratados por el crimen organizado para ayudar a hacer asaltos en algunos lugares en Argentina… eso ha disminuido”.

“Piensen que hay tres millones de personas que cruzan la frontera, una frontera de 5.700 kilómetros de longitud (…) Entonces va y viene”, agregó.

Luego, apuntó a un “cierto contrabando de armas que viene de Argentina a Chile”, por lo que hizo hincapié en que “somos dos países limítrofes. Los dos países tienen sus problemas de seguridad”.

En relación con la frase “que no se me enoje Boric”, Viera-Gallo desdramatizó diciendo que en Argentina “se tienen tonos muy distintos a los de Chile”