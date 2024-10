“Que no se me enoje Boric”: Bullrich acusa un aumento de “modalidades delictivas” chilenas en el sur de Argentina

Entre otras cosas, la ministra de Seguridad trasandina se comprometió a entregar un informe detallado sobre las “modalidades delictivas” a la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Este lunes, La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, denunció un aumento de la delincuencia en el sur del país debido a “modalidades delictivas” provenientes de Chile.

¿Qué dijo Bullrich?

Durante una visita a Bariloche, donde participó en la VI etapa del Curso Avanzado en la Lucha contra el Narcotráfico, la secretaria de Estado sostuvo que “en el sur de Argentina estamos viendo modalidades delictivas que vienen de Chile”.

Sobre ello destacó el uso de inhibidores de vehículos para abrirlos y desactivar sus alarmas. “Es un tema complejo, difícil de controlar, porque se trata de elementos de uso libre, que la gente compra como telecomandos de uso hogareño”.

Luego, entre risas, mencionó al presidente Gabriel Boric: “que no se me enoje Boric, que antes se me enojó, pero esto es cierto”, en alusión a sus dichos previos sobre una supuesta presencia de Hezbollah en territorio chileno.

“Estos vientos delictivos que estamos viendo en el sur de Argentina son preocupantes, y estamos trabajando para contenerlos”, dijo Bullrich, quien se comprometió a entregar un informe sobre las “modalidades delictivas” a la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Polémica entre Bullrich y el gobierno

La mención de la ministra argentina al presidente Boric hace referencia a lo ocurrido en abril de este año, cuando ella afirmó que la organización Hezbollah tenía presencia en la ciudad de Iquique. Esto causó la molestia del mandatario, quien sostuvo que harían llegar “una nota de protesta mediante Cancillería”.

Tras esta molestia, la Embajada de Argentina en Chile informó en un comunicado que la secretaria de Estado trasandina se comunicó con la ministra Tohá, a quien ofreció disculpas. “La ministra Bullrich aclaró que dichas observaciones fueron realizadas en el contexto de un análisis de la situación regional, dentro del marco de las responsabilidades inherentes a su cargo, y no con la intención de generar miedo o alarma en Chile”, señalaba el mensaje.