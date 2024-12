Relatora de la ONU tras visita al país: “Las restricciones legales al aborto vulneran el derecho a la salud”

(EFE/CNN Chile) – Chile debe garantizar un financiamiento “adecuado, equitativo y sostenible” para la salud y alinear su Constitución con las normas internacionales de derechos humanos, señaló este miércoles la relatora Especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a la salud, Tlaleng Mofokeng.

“El mayor desafío de Chile está en la obligación de garantizar un financiamiento nacional adecuado, equitativo y sostenible para la salud”, aseguró Mofokeng en una conferencia donde compartió las conclusiones preliminares de su visita oficial al país, que dedicó a observar las prácticas y los retos que enfrenta el ámbito sanitario.

“Aunque la constitución chilena se refiera al derecho a elegir el sistema de salud, no garantiza el derecho a la salud en sí mismo”, añadió la relatora, que instó al país a “ajustar” su carta magna a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos para asegurar la igualdad de acceso a la salud.

Según la experta, “los grupos poderosos que representan intereses creados en el sector de la salud con fines de lucro tienden a funcionar sin las necesarias salvaguardias de los derechos humanos en Chile”.

“Escuché en repetidas ocasiones el preocupante sentimiento de que, en Chile, la salud no es un derecho, sino un negocio”, dijo Mofokeng sobre el sistema sanitario del país, sumido en una crisis desatada por los cobros excesivos de las aseguradoras privadas a sus afiliados, que protagonizaron un éxodo masivo al sistema de salud público en 2022.

Special Rapporteur on Right to Health @drtlaleng concluded an official visit to #Chile 🇨🇱, committing to support the country to realise the right to physical and mental health to all its peoples & “move from trauma of the past to a place of thriving and restoration of dignity.” pic.twitter.com/ifZ1DYbtns

— UN Special Procedures (@UN_SPExperts) December 4, 2024