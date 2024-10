“Vamos a tener que secuestrarte”: El dramático relato de una pareja de adultos mayores que fueron asaltados en Quilpué

Según lo declarado por las víctimas, el hecho fue impresionante y los dejó asustados debido a la magnitud de la violencia ejercida durante el asalto.

Un matrimonio de adultos mayores en Quilpué vivió momentos de terror en su hogar cuando dos delincuentes irrumpieron en su parcela alrededor de la una de la mañana del pasado jueves-

El hombre, de 80 años, y su esposa, de 76, se encontraron con la inesperada y violenta invasión, que generó una gran preocupación debido a la delicada salud de la pareja, quien padece problemas cardíacos.

Los asaltantes lograron entrar a la vivienda rompiendo un vidrio y exigieron a la pareja dinero y objetos de valor. Aunque la pareja no tenía efectivo, lograron entregar joyas valoradas en aproximadamente 2 millones de pesos.

Sin embargo, la situación se tornó aún más alarmante cuando los delincuentes amenazaron con secuestrarlos si no obtenían más bienes.

“Fue algo impresionante porque yo me traté de sentar en la cama, Patricio igual, y nos sentamos y aparecen los dos ahí, cuando yo le dije que no teníamos plata, entonces me dicen: ‘vieja, vamos a tener que secuestrarte’. Entonces, yo pensé, ¿estos me van a tirar al auto? Y menos mal que parece que desistieron”, comentó Gladys Roja, víctima del asalto.

En un momento crítico, mujer intentó apelar a la humanidad de los delincuentes, sugiriendo que pensaran en sus propios abuelos.

Dicha estrategia pareció funcionar temporalmente, disminuyendo la violencia del asalto. No obstante, los delincuentes se llevaron la camioneta de la familia y escaparon del sitio.