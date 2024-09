Derecha califica de “prudente” pero “dolorosa” renuncia de Andrés Chadwick a la USS

Parlamentarios de derecha manifestaron que con su renuncia, Chadwick podrá "salir a defenderse, sin la carga de este trabajo". Esto último debido a que el exministro fue nombrado en las acusaciones constitucionales (AC) presentadas por diputados contra los ministros de la Corte Suprema involucrados en el Caso Audios.

La renuncia de Andrés Chadwick al directorio de la Universidad San Sebastián (USS), por su presunta implicancia en el denominado Caso Audios -donde ha aparecido su nombre- ha provocado distintas reacciones.

Por dicha causa, además, tiene presencia su amigo y abogado, Luis Hermosilla, quien se encuentra prisión preventiva tras ser formalizado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos.

De ese modo, desde la vereda de la oposición, uno de los primeros en entregar declaraciones fue su par de la UDI, Jorge Alessandri, quien manifestó que la salida de Chadwick es “evidentemente dolorosa porque él hacía un aporte en la universidad”.

Sin embargo, dijo entender la renuncia como una manera de “salir a defenderse, sin la carga de este trabajo”. Esto último debido a que el exministro fue nombrado en las acusaciones constitucionales (AC) presentadas por diputados contra los ministros de la Corte Suprema involucrados en el Caso Audios.

Por dicho motivo, el otrora ministro del Interior anunció acciones judiciales contra los parlamentarios oficialistas que presentaron los libelos.

En ese sentido, el parlamentario afirmó: “Siento que Andrés Chadwick toma una decisión dolorosa, pero necesaria para poder defenderse, para poder ejercer las querellas que va a presentar contra los diputados que lo han calumniado, para poder asistir diariamente a la fiscalía y a los tribunales, para defender su honra, para defender todo lo que ha establecido en los tres comunicados que nos ha enviado hasta ahora, creo que era necesario”.

Consultado sobre cuál cree que sería la acción judicial correcta que el exministro del Interior debiera presentar en contra de los parlamentarios, Alessandri respondió que podría ser una querella por injurias y calumnias, para que así los diputados firmantes de la AC, donde apareció el nombre de Chadwick, “puedan aclarar si están imputando un delito, puedan decir cuál es el fundamento para aquello, y puedan responder ante la justicia”.

Por su parte, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, calificó como “prudente” la decisión de Chadwick, teniendo en cuenta que “se está dañando el lugar donde él está ejerciendo dicha labor”.

“Para resguardar aquello y poder tener una defensa con todas las de la ley desde el punto de vista del resguardo de su honra, a mí me parece que el concentrar las fuerzas en eso le va a permitir tener una defensa que no tenga otro foco, que no sea distinto del cual tiene que ver directamente con las injurias y calumnias que evidentemente se plantean en ese libelo”, opinó.

Cuando se le preguntó si las mencionadas acciones judiciales del exministro podrían ser una forma de desviar la atención en torno a sus presuntos vínculos con Luis Hermosilla, Longton respondió que “son cosas distintas. Él obviamente que tiene que aclarar de alguna manera sus vínculos, ha aclarado algunas situaciones, pero que es necesario por transparencia que profundice en algunos aspectos”.

En todo caso, dijo que aquello no da el derecho a que cualquier persona pueda imputarle cualquier delito, “cometer el delito de injuria, que son aquellos elementos que están planteados en el libelo, y que derechamente lo hacen, le imputan un delito específico, que por lo demás la justicia no solamente no ha comprobado sino que ni siquiera Andrés Chadwick está acusado de algún delito”.

El parlamentario también acotó que los parlamentarios que presentaron las acusaciones constitucionales cometieron un hecho “irregular, sobre todo en una presentación de una acusación constitucional donde ni siquiera Andrés Chadwick es una de las personas que está siendo acusada constitucionalmente. Por lo tanto, me parece que ahí se está sacando un provecho político que está yendo más allá de lo estrictamente necesario difamando e imputando delitos específicos a un exministro de Estado”.