Andrés Chadwick renuncia a la Universidad San Sebastián en medio de cuestionamientos por Caso Audios

En medio de los cuestionamientos y polémicas generadas por su presunta implicación en la causa, el exsecretario de Estado anunció su renuncia como presidente del directorio de la casa de estudios superiores.

El exministro del Interior, Andrés Chadwick, renunció este miércoles a su puesto como presidente del directorio de la Universidad San Sebastián, en medio de los cuestionamientos por su presunta implicancia en el Caso Audios.

El exsecretario de Estado también figuraba como docente en la casa de estudios, recientemente cuestionada por otorgar millonarios sueldos a diversos exministros del gobierno de Sebastián Piñera, como Marcela Cubillos.

La decisión se habría tomado durante la tarde de ayer y este mañana la exautoridad se reunió con el consejo de la USS para proponer su renuncia, decisión que fue aceptada por los integrantes de la instancia.

A través de una declaración pública, Chadwick explicó que “ingresé como académico y posteriormente decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, con la misión de poder relevar los valores institucionales e implementar un proyecto para las escuelas dependientes de dicha Facultad”.

En esa línea, el exministro explicó que “debido a las acciones judiciales que he iniciado me resulta incompatible, a mi juicio, continuar ejerciendo mi cargo. He debido tomar esta decisión dolorosa para concentrar mi tiempo y energías en hacer frente a las infamantes acusaciones de las que he sido objeto”.

“Siento el deber moral de defender mi honra y responder con fuerza a estas injurias. Por lo mismo, no quiero que mis actividades particulares interfieran en la labor que día a día realiza la universidad en la formación de profesionales que aportan al desarrollo del país”, agregó.