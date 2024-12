Raúl Sohr es reconocido como parte de los 100 Líderes Mayores 2024 de Chile

La iniciativa, impulsada por Conecta Mayor UC, la Pontificia Universidad Católica de Chile y El Mercurio, destaca a figuras de nuestro país mayores de 75 años y que aportan desde sus diversos ámbitos al país.

“Desde la última mirada”. Con estas palabras comienza la reseña dedicada al periodista Raúl Sohr que lo destaca como parte de los 100 Líderes Mayores 2024 de Chile, un reconocimiento entregado por parte de una iniciativa impulsada por Conecta Mayor UC, la Pontificia Universidad Católica de Chile y El Mercurio que destaca a figuras de nuestro país mayores de 75 años y que aportan desde sus diversos ámbitos al país.

Las cinco categorías para postular fueron Ciencias y Humanidades, Economía y Oficios tradicionales, Cultura y Artes, Labor comunitaria y Política, y Vida saludable; y se recibieron, en total, 2.652 candidaturas, representando a 1.268 candidatos únicos, superando con creces las cifras de las versiones precedentes. Entre los 100 finalistas, la mayor de ellos tiene 103 años y la edad promedio es de 84, conformando un grupo con paridad de género.

Entre los galardonados de esta edición, además de Sohr, están el canciller Alberto van Klaveren, los actores Eduardo Barril y José Soza; el pintor Gonzalo Cienfuegos y el muralista Mono González; las cantantes Gloria Benavides y Palmenia Pizarro; los empresarios Jorge Claro y Canio Corbo; Federico Assler, escultor; el tenista Jaime Fillol; los periodistas Sergio Campos y Vladimiro Mimica; y el embajador Juan Gabriel Valdés,

El destacado analista internacional de CNN Chile, quien además es sociólogo, cursó estudios superiores en las universidades de Chile y de París, y en la London School of Economics.

En su trayectoria, Raúl Sohr ha colaborado con numerosos medios internacionales, entre ellos The Guardian, The New Statesman y la revista Time. Ha escrito varios libros, entre los que resaltan “Chao, petróleo”, “Chile a ciegas”, “Historia y poder de la prensa”, “Claves para entender la guerra” y “El terrorismo yihadista”, entre otras.

Actualmente, Sohr realiza análisis internacional para CNN Chile, tanto en el programa Última Mirada como para coberturas especiales, además de realizar semanalmente contenidos para las plataformas digitales de nuestro medio.