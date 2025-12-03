Radiografía al voluntariado en Chile 2025: histórico aumento y llamado a “Enamórate de dar”

Este 5 de diciembre, en el marco del Día Mundial del Voluntariado y del Día del Patrimonio Social en Chile bajo el eslogan “Enamórate de dar”, los resultados muestran que el voluntariado se consolida como respuesta ciudadana ante necesidades no resueltas, mientras el 49% de los encuestados exige más acciones concretas de parte de las municipalidades y del Estado.

La Encuesta Nacional de Voluntariado y Solidaridad 2025 de Fundación Trascender reveló una cifra histórica: el 30,3% de la población ha participado en actividades de voluntariado durante los últimos meses, cuadruplicando la participación respecto a 2006, cuando solo un 7% declaraba involucrarse en acciones de este tipo.

Según el estudio, el 41% de los voluntarios son jóvenes y se observa un fuerte aumento de participación entre quienes tienen entre 18 y 29 años, seguido por las personas de 65 años o más. La mayoría son mujeres: el 32,7% participa en comparación con el 27,7% de los hombres. En cuanto a las motivaciones, el 56,7% declara que realiza voluntariado “porque le hace sentir bien” y el 49,8% por construir un país más solidario; también destacan compartir conocimiento (33,7%), disminuir desigualdades (29,1%), deber ciudadano (26,6%), salir de la propia burbuja (24,8%) y conocer nuevas personas (22,7%). Entre quienes han hecho voluntariado en los últimos 12 meses, el 26,1% lo ha hecho en actividades de asistencia y cuidado directo a personas.

En los modelos de participación se observa un cambio clave: el 55,5% de los voluntarios realiza sus actividades a través de grupos informales de vecinos, familiares o amigos, lo que representa un aumento de 18,5 puntos porcentuales respecto al año anterior, mientras que solo el 42,3% lo hace mediante organizaciones formales, fundaciones u ONGs. La encuesta indica que existe una búsqueda de conexión directa con las problemáticas locales, donde las personas no solo buscan ayudar, sino solucionar problemas concretos de otros. Al mismo tiempo, persisten barreras: un 47,2% señala no saber dónde ni cómo participar y un 44% declara no haber tenido tiempo, mientras que el 41% sostiene que la inseguridad o delincuencia del territorio afecta mucho su decisión de involucrarse en acciones de voluntariado.

“La Encuesta Nacional de Voluntariado y Solidaridad 2025 de Fundación Trascender nos muestra como el voluntariado tiene la capacidad de conectar realidades y tender puentes, que nos permiten ir construyendo un país más cohesionado. Un 21% de los encuestados cree que el voluntariado ayuda a que personas de diversos orígenes se relacione, y un 12% afirma que ayuda a mejorar el trato con otros, incluso si piensan distinto. Estas cifras, en una sociedad tan polarizada como la actual, nos muestran un camino concreto que nos llena de esperanza”, explica Claudia Castañeda, Directora Ejecutiva de la Fundación Trascender.

Respecto de quién debería fomentar el voluntariado en Chile, el 49,6% de los encuestados señala a las municipalidades, el 49,3% al Estado, el 44,8% a las organizaciones de la sociedad civil, el 41,3% a las empresas y un 31,6% a las personas. “La mitad de los chilenos demanda que las municipalidades y el Estado se hagan cargo de fomentar el voluntariado. Porque si bien, en los últimos 20 años la participación en acciones voluntarias ha aumentado un 23%, un 55% de las personas lo hace forma autogestionada y no en espacios formales, propiciados por instituciones gubernamentales o privadas”, señala Claudia Castañeda, Directora Ejecutiva de la Fundación Trascender.

El estudio también muestra el potencial del voluntariado corporativo: más del 80% de los encuestados considera importante o muy importante promover estas acciones, pero el 78,4% afirma que en sus trabajos no se realiza. A pesar del alto desconocimiento del concepto, el 76,8% sugiere que esta puede ser una gran oportunidad para que las empresas comuniquen y desarrollen mejor iniciativas de voluntariado.

“Muchas veces no es falta de ganas, es falta de puentes visibles. Por lo tanto, facilitar información clara y accesible aumenta la cohesión social, conecta a las personas con las comunidades y con las causas y sus problemas no resueltos. En el Marco de del Día del Voluntariado y el día del Patrimonio Social, bajo el eslogan “Enamórate de dar”, el llamado es a: construir un país más solidario, hacerte voluntario, a colaborar, inscribirse y participar a través de la Fundación Trascender, ¡porque la comunidad la hacemos todos!”, subrayó Claudia Castañeda, Directora Ejecutiva de la Fundación Trascender.