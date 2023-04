La noche del jueves, un grupo de sujetos amenazó y asaltó violentamente a un conductor mientras estaba detenido en un semáforo en la esquina de Los Mañíos con Coquimbo, en la comuna de Puente Alto.

¿Qué pasó?

El capitán Óscar González, oficial de ronda Santiago Cordillera de Carabineros indicó que cinco delincuentes interceptaron en modalidad de encerrona a un conductor en un semáforo, luego lo amenazaron, lo golpearon, le sustrajeron sus pertenencias y le robaron el auto mientras esperaba afuera de un local de comida.

La víctima relató en el lugar que “cinco sujetos más o menos de 25 o 30 -años- me amenazaron con pistola. Me pusieron la pistola en la cabeza y en el estómago, me pegaron en la espalda, amenazaron a unos vecinos y huyeron en dirección a Vicuña Mackenna (…) vi por lo menos tres pistolas“.

Fiscalía instruyó a personal de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de la 38° Comisaría de la comuna realizar las diligencias correspondientes para esclarecer el hecho, identificar a los sujetos y dar con el vehículo robado.