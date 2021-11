(Agencia UNO) – En plena discusión del cuarto retiro del 10% desde las AFP, el diputado Karim Bianchi (IND) presentó un proyecto de ley que tiene como finalidad “prohibir la publicidad que realizan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y compañías de seguros, en los medios de comunicación”.

“Esta prohibición busca evitar la influencia que ejerce el dinero sobre la línea editorial de los medios de comunicación en temas que interesan directamente a dichas empresas, a las cuales la ley les asigna una labor eminentemente pública, como es el caso de las pensiones de los chilenos”, agregó el parlamentario.

Sobre el anuncio, el legislador recordó que “existe una serie de limitaciones que la misma industria se ha autoimpuesto y que tienen que ver con determinados principios básicos, con lo cual se busca que toda publicidad comercial deba ser legal, decente, honesta y veraz. Así también que la publicidad comercial deba realizarse con el sentido de responsabilidad social y profesional adecuado”.

“La industria publicitaria pone atención al contenido social que puede tener el pago por publicidad, señalando que siempre se debe respetar la dignidad humana y no se debe incitar o condonar ninguna forma de discriminación, incluyendo aquella basada en el origen étnico o nacional, religión, género, edad, discapacidad y orientación sexual”, añadió.

Bianchi complementó que “muchas de las colocaciones de publicidad en los medios de comunicación no son más que una conducta deshonesta, con el solo objeto de abusar de la confianza de la población y explotar su falta de conocimiento en la materia”.

“Es importante relevar la gravedad de estas conductas y circunscribirlas al hecho de que las AFP y compañías de seguros, no son cualquier empresa privada, si no que son instituciones a las cuales la ley les encomienda una función pública extremadamente sensible: el sistema chileno de ‘pensiones’. En este sentido, estas empresas tienen la obligación legal de administrar fondos con el solo objeto de que sus afiliados puedan alcanzar una jubilación digna”, agrego el diputado.

El proyecto busca modificar el artículo 26 del DF 3.500 que establece un nuevo sistema de pensiones, agregando un nuevo inciso tercero, pasando el actual a ser cuarto y así sucesivamente, en los siguientes términos: “Se prohíbe a las Administradoras de Fondos de Pensiones y compañías de seguros, la publicidad o promoción de sus actividades en todo medio de comunicación durante, inmediatamente antes o después de la emisión de un programa de contingencia política, boletín informativo o de cualquier espacio cuyo contenido sea eminentemente político”.