Proyecto para “eliminar” el CAE: Cataldo afirma que postergación del anuncio se debe a “sobrecarga legislativa”

Estaba contemplado que el presidente Boric iba a presentar el domingo, y en cadena nacional, el proyecto sobre el CAE, sin embargo, ayer la ministra Vallejo confirmó que la presentación se hará en octubre. Ante distintas especulaciones, finalmente el titular de Educación explicó la decisión del retraso.

Este miércoles, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, dio a conocer que la presentación del proyecto que busca “eliminar” el Crédito con Aval del Estado (CAE) se corrió para octubre, debido a una “sobrecarga legislativa”.

¿Qué pasó?

A días de cumplirse el plazo que habían anunciado desde el Gobierno sobre la iniciativa y promesa de campaña, durante la última semana comenzó a rondar la noticia de que el presidente Gabriel Boric iba a presentar el proyecto este domingo frente a la ciudadanía por medio de cadena nacional.

Sin embargo, ayer la ministra Camila Vallejo (Segegob) confirmó que finalmente el texto le será presentado al Congreso Nacional en octubre, es decir, se posterga la fecha contemplada. Incluso estaba la idea de que el anuncio ocurriría la última semana de este mes.

No obstante, durante la vocería, la titular del Ejecutivo comentó que el proyecto “está en su fase final” y adelantó que este considerará condonaciones a “grupos que por sus necesidades y características van a requerir condonación total y en otros casos, más acotadas”.

“Sobrecarga legislativa”

En el marco de los preparativos para el Te Deum Ecuménico, se le consultó al ministro Cataldo respecto a los motivos de la postergación.

Según el secretario de Estado, el motivo tiene relación con buscar el mejor momento para que esto ocurra. “Es tan importante el proyecto de ley que vamos a presentar, tan importante para el país, para el Gobierno, para la República, que no es bueno juntar tantos temas simultáneamente”, sostuvo.

Además, indicó que “hay una sobrecarga legislativa que es complicada”, así como también “temas que son inevitables, como por ejemplo el viaje a Nueva York, que siempre estuvo planificado evidentemente, lo consideramos dentro del diseño, está la presentación de la Ley de Presupuesto que es la última de nuestro Gobierno que le va a corresponder ejecutar”.

“Por lo tanto, son todos temas tan relevantes que la verdad es que es muy importante darnos el espacio, airearnos para que podamos tener una mejor discusión, esperamos que ese sea el tono con el cual podamos llevar esto adelante”, indicó.

Coincidencias desde el PC a Republicanos

Durante la conversación, el ministro Cataldo también afirmó que existen coincidencias políticas sobre la problemática del sistema educativo. “Todos los sectores han tenido una comprensión de por qué es necesario avanzar en este proyecto. Todos los sectores han visto la necesidad de que se haga en este periodo, así lo han manifestado en las reuniones privadas, más allá de matices y aspectos específicos que cada uno ha puesto”, dijo.

Al respecto, comentó desde el punto de vista del oficialismo, “ha sido insistente en la importancia que tiene en el resolver el problema social, en que también tengamos un buen sistema recaudatorio que nos permita efectivamente mantener un sistema de financiamiento que se sostenga y que no tenga que nuevamente el Estado estar teniendo que inyectar recursos para que se mantengan el tiempo, que es lo que queremos resolver, en definitiva”.

Y, “por otro lado, desde la oposición nos han dicho varias cosas, han planteado preocupaciones respecto a la regulación arancelaria, que también es un tema que algunas instituciones de educación superior nos han planteado, y aspectos relacionados con los incentivos, a quienes queremos reconocer cuando hablamos de reorganización de la deuda y cuáles son las señales que queremos dar”.

“Nosotros estamos considerando todo aquello, buena parte de los elementos que yo he señalado ahora están recogidos en el diseño del proyecto de ley, por lo tanto, yo estoy muy tranquilo, y al final del día lo que no se nos puede olvidar es que en cualquier Estado de derecho la discusión política sobre un proyecto de ley se hace en el Congreso y esperamos que eso ocurra, y esperamos que la oposición se abra, sobre todo porque creo que lo que a mí me ha quedado muy claro es que todos, desde el Partido Comunista al Partido Republicano, coinciden en que este sistema que tenemos hoy en día, es ineficiente socialmente, es ineficiente fiscalmente, y también es ineficiente institucionalmente”, sentenció.