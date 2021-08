Debate ha generado la propuesta presentada por la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constituyente, que planteó en un documento que entregó a la Comisión de Reglamento que en la nueva Constitución, en las normas transitorias se debería incluir que se levante el secreto de la Comisión Valech.

A raíz del planteamiento, el ex presidente Ricardo Lagos y otros 5 comisionados que participaron de la instancia se manifestaron en contra y sostuvieron que muchas personas presentaron sus testimonios contando con que ellos no serían develados al público, incluyendo la forma de ejecución de los tormentos.

Por eso sostuvieron sobre la propuesta que “creemos que ella afectaría gravemente la fe pública y defraudaría a las propias víctimas y familias”.

“Las atrocidades y vejámenes sufridos traspasaron todo respeto y racionalidad contra las víctimas, todas quienes merecen aún y por siempre la protección del propio Estado que en su tiempo les atacó“, agrega el texto.

Por su parte, el constituyente y abogado de DD.HH. Roberto Celedón aseguró que no conoce “a nadie que haya pedido la reserva” y que, de todas formas, la iniciativa establece que si las personas que dieron sus testimonios no quieren que sus datos sean revelados, ello no se realizará y se va a respetar a quienes lo pidan.

“Hay muchos constituyentes que sufrieron la prisión política y tortura y los testimonios de ellos indican que nadie conoce a nadie que haya pedido reserva ni secreto sobre los antecedentes que se entregaron en su oportunidad”, dijo.

Además aseguró que “este es un factor que está en contraproposición o contradicción muy profunda con la exigencia de no a la impunidad”.

Por su parte, Ricardo Montero sostuvo que “yo creo que hay un tema de transparencia, pero eso tendría que equilibrase con la voluntad de las víctimas que participaron de este proceso, tan sensible y complejo“. “Es un tema delicado que no es llegar y tomarlo a raja tabla entender que tiene ciertos matices, ver en qué se puede avanzar pero sobre todo ser muy pero muy respetuoso”, añadió.

Finalmente, Fuad Chahín expresó que “creo que cuando se entregó información tan delicada, que tiene que ver con personas que sufrieron vejámenes atroces y entregaron esta información, levantar este secreto y hacerlo público me parece que es absolutamente impertinente”.