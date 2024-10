Presidente Boric y críticas a prioridad de proyecto de fin al CAE: “Hay que abordar todos los dolores de la sociedad”

El mandatario señaló que “algunos dirán que no es necesario o que no soluciona un problema prioritario, pero les quiero decir que los gobiernos pueden caminar y mascar chicle (…). El gobierno debe tener sus ojos y sus acciones en todas partes”.

Este martes, el presidente Gabriel Boric abordó las críticas por las prioridades luego de que se presentara el proyecto que busca poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE). “Hay que abordar todos los dolores de la sociedad”, sostuvo.

La propuesta del gobierno tiene tres objetivos principales: Condonar parte de las deudas con base en criterios de justicia y mérito, reorganizar la deuda en términos razonables para quienes aún deban y terminar con el CAE, reemplazándolo por un nuevo instrumento de Financiamiento Público para la Educación Superior (FES).

¿Qué dijo el presidente Boric?

Desde la Universidad de Santiago (Usach), el mandatario partió señalando que “hay quienes pueden pretender, en medio de las polémicas por los casos inaceptables que hemos visto de corrupción y tráfico de influencias, de llevar a todos al barro, pero no estamos para eso, el gobierno y la buena política no tiene que estar para eso”.

“Estamos cumpliendo un compromiso que adquirimos con Chile, pero sobre todo estamos haciendo justicia a una lucha de años que tiene caras y nombres. Esta es una de las banderas más sentidas del movimiento estudiantil del que formamos parte en su momento”, dijo y agregó que “estamos cumpliendo con la palabra empeñada”.

Respecto a los cuestionamientos, afirmó que “hay algunos que dicen ‘esto no es lo que ustedes dijeron en un comienzo’, pero si las cosas cambian justamente porque uno es capaz de incorporar argumentos con fundamentos de otras personas. Si uno no cambiara nunca su posición inicial, la política no tendría sentido”.

Sobre las críticas a la presentación del proyecto en medio de la crisis de seguridad, sostuvo que “algunos dirán que no es necesario o que no soluciona un problema prioritario, pero les quiero decir que los gobiernos pueden caminar y mascar chicle y que acá tenemos un equipo que está trabajando seriamente para abordar los diferentes desafíos que tenemos”.

“Hay que abordar todos los problemas y dolores de la sociedad. Tengo absolutamente claro, cuando recorro cualquier lugar del país, que hoy la seguridad es de las principales preocupaciones de nuestro pueblo, y estamos trabajando intensamente para desarticular bandas de crimen organizado, para pelear contra la delincuencia, y sabemos que es una tarea larga y difícil. Algunos que dirán ‘ustedes debieran dedicarse 100% a eso’, pero el gobierno debe tener sus ojos y acciones en todas partes”, cerró.

