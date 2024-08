“No nos vuelvan a abandonar”: El llamado al Gobierno de la alcaldesa Pizarro tras ola de homicidios en La Pintana

En los últimos 10 días, se han registrado 17 asesinatos en la comuna sur de la Región Metropolitana. La situación ha causado preocupación en la jefa comunal, quien reiteró su llamado para que la administración de Boric ayude a enfrentar la crisis en la comuna.

“No nos vuelvan a abandonar”. Este es parte del nuevo llamado al Gobierno que hizo la alcaldesa Claudia Pizarro a raíz de la ola de homicidios que se ha registrado en la comuna durante agosto.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este lunes, se reportó una balacera frente a un local nocturno en la comuna de Lo Prado. Luego de ser herida por la serie de disparos, una mujer de nacionalidad colombiana murió en el Hospital del Trabajador.

La víctima se convirtió en la número 32 de la ola de asesinatos que han ocurrido durante el transcurso del mes de agosto en la Región Metropolitana.

De acuerdo a lo indicado por El Mercurio, hasta este lunes se habían cometido 31 asesinatos en Santiago, a los que se suma el ocurrido en las últimas horas en Lo Prado.

La comuna con más homicidios en el mes es La Pintana, donde se han registrado 7 homicidios en agosto. Todos ocurrieron en los últimos 10 días.

En segundo lugar, se encuentran las comunas de Santiago y Puente Alto, ambas con 3 homicidios reportados en el mes.

Cierra el podio la comuna de Recoleta, donde se han registrado dos homicidios durante agosto. A esta cifra llegó también la comuna de Lo Prado, tras la muerte ocurrida en las últimas horas.

Del mismo modo, hay otras comunas de la Región Metropolitana en las que se ha registrado una muerte: Pedro Aguirre Cerda, Estación Central, San Ramón, Pudahuel, Independencia, Cerrillos, Peñalolén, Lo Espejo, Melipilla, Talagante, María Pinto, La Florida, San Pedro, Buin y Conchalí.

Pizarro emplaza al Gobierno

La semana pasada, la alcaldesa Pizarro realizó un duro golpe al Gobierno acusando que al presidente Gabriel Boric le falta “más liderazgo” para enfrentar la crisis de seguridad.

El jueves, en entrevista con La Tercera, manifestó que, ante la crisis de seguridad, a su juicio, “al presidente le falta más liderazgo” o “le falta golpear la mesa”, así como también “allanarse a los consensos que se demandan”.

“Creo que aquí no podemos seguir solos trabajando, sino que necesitamos de más personas, más instituciones. Y es lo que hemos reclamado siempre”, agregó.

Para Pizarro, el jefe de Estado debe estar enfocado en esta materia que es “tan importante que todas las encuestas dicen que es la seguridad”. “Pongamos los recursos en seguridad, pongamos el énfasis en seguridad y pongamos todo nuestro tiempo para avanzar en esto, porque si no vamos a seguir 20 años hablando de lo mismo”, indicó.

Luego, el sábado, hizo llamó al Gobierno a “no dejar sola” a la comuna, luego de que un nuevo homicidio. “Le pido al Gobierno y al Estado en su conjunto que no nos dejen solos (…). Yo siento que esto no va a parar si el Estado de Chile no se refuerza mucho más de lo que tiene que ser. Creo que esto no es normal”, sostuvo.

Lee también: ¿Hay crisis de seguridad?: La diferencia de posturas entre Vallejo y Tohá por la ola de homicidios

Nuevo llamado

Este lunes, tras nuevo hechos delictuales en la comuna, la jefa comunal reiteró su emplazamiento a la administración del presidente Boric.

“Pasamos una de las semanas más violentas de las que tenga memoria La Pintana, un territorio que nació abandonado y que, con el esfuerzo de muchos y muchas, estaba levantándose para transitar hacia una vida más buena, más próspera y esperanzadora. Y comenzamos otra de igual manera”, publicó en su cuenta de X.

Pizarro además sostuvo que “son los porfiados hechos los que nos dicen que hoy ese esfuerzo de tantos y tantas peligra, ante la nula respuesta que el Estado de Chile ha tenido frente al crimen organizado“.

De este modo, insistió: “Pedirle a nuestro Gobierno que no nos vuelva a abandonar. ¡Tenemos derecho de vivir en paz!”.