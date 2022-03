El convencional Rodrigo Rojas Vade manifestó el lunes su intención de retomar sus funciones en la Convención Constitucional (CC), debido a que aún no se aprueba el proyecto de ley que permitiría su salida de la instancia.

En conversación con The Clinic, Rojas Vade señaló que todos los políticos que le han exigido la renuncia “deberían apoyar el proyecto de ley (…) Si no se aprueba atenderé a mi obligación de representar a mis electores”.

Consultado sobre la situación del convencional, el presidente Sebastián Piñera manifestó que “todos queremos una buena Constitución. Todo aquello que entorpezca y dificulte el camino hacia una nueva Carta Magna es malo para Chile y los chilenos”.

El mandatario insistió en que “todo lo que nos desvíe de una buena Constitución, creo que no aporta nada a nuestro país”, según consignó La Tercera.

Por otra parte, el presidente se refirió a lo que espera del proceso constitucional: “Queremos que esta Constitución respete principios esenciales, que no se debilite la unidad de nuestro país, que no se debilite los poderes del Estado (…) y que haya una independencia, autonomía y equilibrio entre los poderes”.

“También espero que no se debilite la igualdad ante la ley, que no se le transfiera más poder a los políticos, si no que a las personas. Que se logre mantener, también y con mucha fuerza, lo que han sido los valores y tradiciones de nuestro país; que esté plenamente consagrado el valor de la vida, la libertad, la familia, la solidaridad, y la protección del medio ambiente”, agregó.

Para las 16:00 horas de este miércoles está programada la sesión en que la Sala del Senado discutirá el proyecto de reforma constitucional que permite la renuncia y reemplazo de convencionales constituyentes independientes.