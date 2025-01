"Pero hue..., qué hago yo acá": El día en que Manuel Neira firmó un contrato de fútbol en una de las cárceles más peligrosas de Colombia

El exdelantero de Unión Española contó, en diálogo con el podcast Fútbol y Parrilla, su experiencia en Colombia, donde conoció a dos capos de la droga: Los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, jefes del Cartel de Cali.

“Dónde cresta me vine a meter”.

Esta es la reflexión que el exjugador de Colo Colo, Manuel “manolete” Neira tuvo respecto a una insólita situación que vivió en Colombia, cuando fichó por el América de Cali en el 2000.

El exdelantero de Unión Española contó, en diálogo con el podcast Fútbol y Parrilla, su experiencia en Colombia, donde conoció a dos capos de la droga: Los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, jefes del Cartel de Cali.

“En Colombia me pasó algo increíble, fui a firmar contrato a la cárcel, porque los dueños del club eran los del Cartel de Cali”, afirmó Neira.

El chileno agregó que “cuando llegué al aeropuerto, yo estaba con el representante Fabio Jurdakis, quien me dice: ‘vamos a pasar a saludar a los dueños del club, pero va a ser cortito, algo muy corto’. Nos fuimos a la cárcel de Palmira, en Cali, y yo le digo: ‘Pero hueón, qué hago yo acá'”.

Sobre la visita, el goleador recordó que “la habitación era increíble, tenían un televisor gigante, jacuzzi, y vi cómo masajeaban a uno de los hermanos. Cuando él me vio, dijo: ‘Por favor atiéndanlo, traigan comida’. Yo quedé sorprendido”.

“Después, uno de los hermanos me dijo: ‘no te preocupes, te voy a mandar un guardaespaldas’. En ese tiempo había mucha muerte en Cali. Yo me decía: ‘dónde cresta me vine a meter'”, cerró.