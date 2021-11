Nicaragua vivió unas cuestionadas elecciones presidenciales el pasado domingo 7 de noviembre, resultando en la cuarta reelección y quinto mandato de Daniel Ortega. Aunque el Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua anunció el triunfo de Ortega con un 74,99% de los votos en los comicios generales, la jornada estuvo marcadas por la ausencia de candidatos de la oposición, ya que la mayoría están encarcelados.

A las críticas a nivel internacional, que incluso monopolizaron la discusión en la más reciente asamblea general de la OEA, se sumó el gobierno de Chile, que anunció que no reconocerá la legitimidad de estas elecciones presidenciales, ya que carecieron “de todas las condiciones para ser estimado válido y transparente”.

El domingo de las elecciones nicaragüenses, Gabriel Boric, abanderado presidencial de Apruebo Dignidad, pacto del que es parte el PC, reaccionó a los resultados a través de su Twitter, manifestando que “no tengo ninguna duda que la puesta en escena de Ortega-Murillo hoy en Nicaragua es una farsa y no cumple con los estándares básicos para ser considerada una elección legítima”.

Sin embargo, este viernes un grupo de partidos y movimientos políticos chilenos, encabezados por el Partido Comunista (PC) sorprendió a la opinión pública a través de un comunicado en el que defendió las elecciones y criticó al gobierno del presidente Sebastián Piñera por no reconocer la legitimidad del proceso.

“El gobierno de Chile comete un nuevo error al desconocer el proceso electoral de la República de Nicaragua, realizado el domingo 7 de noviembre de 2021. ¿Qué viene ahora, la ruptura de relaciones?”, emplazaron en el texto, firmado por el Partido Comunista de Chile , el Partido Igualdad (PI), el Movimiento del Socialismo Allendista, Izquierda Libertaria, Ukamau Chile y el Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL).

“Podrá criticarse la forma cómo se llevó adelante el proceso e inquirirse el respeto a los derechos humanos, pero teniendo presente que para ello existen mecanismos de orden internacional y teniendo muy en cuenta que no se puede pasar por alto la voluntad popular. Es más, son los propios pueblos quienes deben resolver sus conflictos, sin injerencia extranjera”, añadieron.

Las diferencias de opinión dentro del pacto encendieron las alarmas en las redes sociales, a solo nueve días de las elecciones presidenciales en Chile. El presidente de los comunistas, Guillermo Teillier aseguró desde su Twitter que “la política exterior en el gobierno de Apruebo Dignidad será responsabilidad de Gabriel Boric. El PC acatará, aunque se expresen diferencias. Pero en esta materia nuestro propósito es llegar al máximo de acuerdos, con disposición a discutir todos sus aspectos”.

“Yo invito al PC a retractarse del apoyo a la situación que se da en Nicaragua”, respondió. “Lo he conversado con varios militantes del PC y la verdad están bastante sorprendidos, porque esta no fue una declaración que se haya conversado al interior del partido y no me cabe ninguna duda de que la mayoría de los compañeros y compañeras del PC no están de acuerdo con lo que se emitió”, publicó Boric cuando era emplazado por “falta de gobernabilidad”.

Momentos más tarde, la diputada comunista Camila Vallejo afirmó a través de la misma red social que la declaración de la colectividad “no fue discutida ni resuelta por la dirección colectiva del partido“. Sus palabras fueron secundadas por otros militantes, como la diputada Karol Cariola y el alcalde de Recoleta Daniel Jadue.

El convencional del PC, Hugo Gutiérrez, fue quien salió a respaldar públicamente el polémico comunicado, recalcando que el partido y el resto de los firmantes “repudian la declaración del gobierno de Piñera, que desconoce la elección que ocurrió en Nicaragua. No está opinando en contra del candidato Boric”. De esta manera, se dio a entrever que existe una división ideológica, más bien generacional, dentro del partido, entre comunistas de postura más ortodoxa y los nuevos rostros.