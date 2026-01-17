Paulina Vodanovic e inicio de investigación en su contra por Muñeca Bielorrusa: “Estoy disponible a colaborar”

La presidenta del PS aseguró que recibió la noticia con "sorpresa y profunda extrañeza" y criticó la filtración de los antecedentes a través de la prensa.

La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se refirió a la apertura de una causa penal luego que ella fuera mencionada en una interceptación telefónica en el marco del denominado caso Muñeca Bielorrusa.

Según información de T13, la fiscal Carmen Gloria Wittwer abrió la arista luego de una conversación en la que se hablaba de un presunto vínculo entre la senadora PS y el conservador imputado, Yamil Najle.

Al respecto, Vodanovic emitió un comunicado en el que señaló que “con sorpresa y profunda extrañeza he tomado conocimiento de información aparecida en un medio de comunicación a través de redes sociales, que correspondería a una filtración de un proceso de investigación desarrollado por el Ministerio Público, respecto de una causa por intervención en nombramiento de auxiliares de la administración de justicia”.

“Únicamente se establece que se me consideraría como ‘sujeto de interés‘ investigativo. Al respecto, me permito señalar que no tengo conocimiento alguno y desconozco absolutamente algún tipo, directo o indirecto, de vinculación en la materia”, añadió.

Del mismo modo, acusó que “es de extrema gravedad la facilidad con que información de acceso restringido, propia de la reserva de antecedentes tan graves y sin fundamento ninguno, se difunda de manera pública sin medios de verificación o consulta, sin que exista hasta el día de hoy ningún responsable, ya sea funcionario público o particular con acceso a estas investigaciones”.

“Rechazo y no aceptaré que se ponga en duda mi honra, ni mi trayectoria de más de 30 años como abogada, funcionaria pública y actualmente senadora sobre la base de insinuaciones, trascendidos o filtraciones interesadas. Estoy plenamente disponible, como cualquier ciudadano, para colaborar con cualquier investigación llevada por el Ministerio Público, como siempre lo he estado, y con la misma firmeza exijo que se respete la ley y la verdad”, sentenció Vodanovic.