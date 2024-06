Partido Comunista acusa que prisión preventiva de Jadue es “desproporcionada e injusta”

El destacado militante comunista quedó en prisión preventiva este lunes, imputado por la comisión de delitos en el marco de la indagatoria del caso Farmacias Populares.

Molestia provocó en el Partido Comunista (PC) que el tribunal decretara prisión preventiva para el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Uno de los primeros en reaccionar fue el timonel del PC, Lautaro Carmona, quien se mostró disconforme con la medida dictada por la jueza Paulina Moya este lunes.

Luego vino el turno de la secretaria general de la tienda oficialista, Bárbara Figueroa, quien a las afueras del Centro de Justicia manifestó que la cautelar no relativiza el compromiso del PC con el Ejecutivo. De todos modos, opinó que en la prisión preventiva “hay una opinión de desproporción”.

“Eso es parte del proceso, ahora habrá un proceso de apelación, pero no vamos a caer en otro tipo de juicios porque queremos ser absolutamente criteriosos. No queremos que este caso se utilice para una pequeñez política de parte de otros sectores, para que algunos insistan en señalar que el PC no respeta las normas democráticas, porque todo lo contrario, hemos estado acá haciendo acompañamientos y escuchando los alegatos y a la jueza”.

En esa línea, señaló que lo que corresponde a partir de ahora es que “en el marco del imperio de la ley y del Estado de derecho operen las cautelares”, a la vez que la defensa tiene el legítimo derecho a apelar. Y añadió que en la etapa del juicio que viene esperan poder entregar más antecedentes.

En la misma línea, el senador del PC Daniel Núñez dijo que si bien respeta la decisión del tribunal, considera que la prisión preventiva contra Jadue es “desproporcionada e injusta”. “Confiamos que apelación ante la Corte de Apelaciones fallará conforme a Derecho y se revertirá la medida cautelar”, escribió en su cuenta de X.

En palabras de la diputada Carmen Hertz, decretar prisión preventiva es un “despropósito absoluto”. Incluso, acusó que hay una persecución política y acoso “evidentes”.

Otra de las voces más duras vino de parte de Lorena Pizarro. La parlamentaria abordó la “intervención” de que la que se había hablado durante los últimos días a propósito del multitudinario apoyo de militantes y líderes comunistas al concurrir a la entrada del Centro de Justicia junto a Daniel Jadue.

“Esto no es intervención, esto es solidaridad. Solidaridad cuando observamos y enfrentamos que se desata una persecución política que viene hace bastante rato, particularmente orquestada desde la extrema derecha y que su objetivo tiene que ver fundamentalmente con detener la obra que ha desarrollado Daniel Jadue en Recoleta, que trajo justicia política”, sostuvo.

Y añadió: “Hay una ofensiva política en contra del PC que hoy día va a afectar a una de sus figuras más destacadas”.

Por su parte, el exdiputado y exconvencional Hugo Gutiérrrez en su cuenta de X publicó que Daniel Jadue ahora sigue el camino del presidente brasileño, Lula da Silva. Esto, en referencia a que en 2017 fue condenado a 12 años de prisión por corrupción en el caso Lava Jato, aunque después de 19 meses su pena fue anulada.