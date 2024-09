“Ministra, se equivocó y debe reconocerlo”: Oposición pide que Tohá rectifique sus dichos sobre homicidios en Fiestas Patrias

La titular de Interior afirmó que la cifra de 25 asesinatos registrados hasta ayer, en el contexto de Fiestas Patrias, está “más o menos dentro de lo que son los números que tenemos habitualmente”. Desde el Gobierno descartaron que la jefa de gabinete esté normalizando la situación.

Parlamentarios de oposición solicitaron que la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, rectifique sus declaraciones sobre la cantidad de muertos por homicidios registrados durante la semana de Fiestas Patrias.

¿Qué pasó?

Ayer, luego de encabezar una fiscalización del Plan 18 Seguro, la titular de Gobierno se refirió, entre otros aspectos, a la cantidad de asesinatos ocurridos durante el “fin de semana XL”, manifestando que la cifra total es “bastante importante”.

Tohá informó que “la cantidad de víctimas de homicidio de estos días ha sido más o menos similar a la que hay en días habituales: suman en total, hasta el momento, 25 personas que han muerto en homicidio desde el día lunes a la fecha, más o menos dentro de lo que son los números que tenemos habitualmente”.

Al respecto, comentó que “lo importante es pensar que todas esas víctimas también son fruto de un delito que la sociedad, tenemos que lograr evitar en conjunto, entre el trabajo policial, la prevención, el control social, el autocuidado, porque quisiéramos que algún día esa cifra pudiéramos llevarla a cero”.

Sus declaraciones causaron molestia en la oposición, desde donde se ha señalado que pareciera que la jefa de gabinete ha normalizado las cifras.

Esta mañana, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, descartó que exista una “normalización” del número de homicidios en Fiestas Patrias.

“No hay normalización“, respondió directamente tras ser consultado al respecto. Esto “porque cualquier homicidio es fuente de preocupación y es fuente de todo el despliegue del Estado, de los distintos organismos, de las policías, con el propósito de minimizar su ocurrencia. No vamos a naturalizar la comisión de homicidios”, añadió.

La autoridad también aprovechó el espacio para recordar que, como Gobierno, “en el último mes hemos hecho un esfuerzo extraordinario y son múltiples las bandas que hemos sacado de circulación de los territorios”.

Oposición piden que se rectifique

Las declaraciones de ministra Tohá han causado molestia en diputados de oposición, sobre todo entre quienes integran la Comisión de Seguridad Ciudadana. Por ejemplo, Jorge Alessandri (UDI) sostuvo que “cuando las cifras desastrosas las empiezas a llamar habituales, ese día te conviertes en un país mediocre“, y, en ese sentido, extendió la crítica al delegado Durán, afirmando que también han puesto en la palestra mediática “si 25 homicidios para estas fechas es habitual o no“.

“El debate debiera estar en un plan, en reconocer el problema, en la estrategia para detener los homicidios“, agregó, ya que “Chile no quiere que esto sea habitual”, aseguró, “y evidentemente requiere un plan, una estrategia y un plazo para salir de esta crisis de seguridad y para salir de esta crisis de homicidios”.

Una opinión similar manifestó su par Henry Leal (UDI): “La ministra Tohá se ha equivocado, sus declaraciones son desafortunadas e inaceptables. Lo que se está pretendiendo es normalizar algo que es alarmante, que es grave, y que tenemos que abocarnos como sistema político”.

De hecho, el gremialista emplazó a la titular de Interior a corregir sus dichos. “Es inaceptable, ministra Tohá. Usted se equivocó y debe reconocerlo, y debe precisar sus dichos, porque no podemos normalizar esta cantidad exponencial de homicidios cada fin de semana“, afirmó.

El diputado también aprovechó el espacio para invitar a revisar el desempeño del Plan Calles Sin Violencia, considerando las cifras reportadas y la inyección de recursos que la iniciativa conlleva, afirmó. “La cantidad de recursos que se le ha inyectado al Plan Calles Sin Violencia, recursos humanos, tecnológicos y económicos, es muy importante, pero no se condice con los resultados y, por lo tanto, uno llamaría también a un poquito de autocrítica, que le extrañamos y no existe”, sostuvo.

“Siempre hay una justificación o una explicación para algo que es grave, que las cifras de homicidios aumentan y aumentan y no se pueden seguir normalizando. Por lo tanto, ministra, usted se equivocó y la invitamos a rectificar“, sentenció.

Desde Renovación Nacional (RN) quienes también criticaron las declaraciones de la ministra Tohá fueron los diputados José Miguel Castro y Diego Schalper.

El primer parlamentario sostuvo que la secretaria de Estado, así como su grupo de Interior, “van a pasar como el equipo de Interior con mayor cantidad de muertes y de crimen en la historia del país“. Junto a ello, se sumó a la condena de sus pares: “Es inaceptable es que le bajen el perfil (a las cifras) diciendo que son dentro de las cifras normales. Lo que debería ser normal es que se bajaran las cifras, es ir a la baja y no tener de los años con mayor cantidad de muertes en la historia de Chile“.

“Es inaceptable y es una bofetada a todos los chilenos. Es simplemente bajarle el perfil y reírse de todos los chilenos que tienen miedo”, finalizó

En tanto, Schalper afirmó que “es lamentable que la ministra Tohá no solamente tienda a normalizar una situación gravísima, sino que se note una total inacción.”.

“Le advertimos que era necesario tener una estrategia para impedir unas Fiestas Patrias con mucho homicidio, pero lamentablemente prefirieron defenderse antes de buscar espacios de trabajo conjunto y buscar una estrategia que realmente se anticipara a esta dramática situación”, sentenció.

Quien también criticó las declaraciones de la ministra Tohá fue el diputado del Partido Republicano (PLR), y también integrante de la comisión, Cristián Araya: “Los dichos de la ministra de Tohá resultan impresentables. Frente a la crisis de seguridad, lo único que vemos es una ministra del Interior y de Seguridad Pública como una comentarista más, una opinóloga de la crisis de seguridad“.

“Lamentablemente, sobre ella descansa la responsabilidad de enfrentar al crimen organizado y al narcotráfico. Sin embargo, lo único que hace es intentar que los chilenos se acostumbren a la ola de homicidios“, continuó.

De este modo, el diputado reiteró que la situación es “impresentable” y, debido a esto, exigirá que Tohá explique sus declaraciones ante el Congreso Nacional.

Comentarista del Interior y Seguridad Pública pic.twitter.com/rujtsbfqyI — Cristián Araya 👍 🇨🇱 Diputado (@cristian_arayal) September 22, 2024

Pero no solo desde la oposición surgieron críticas. En el progresismo también hubo manifestaciones de disconformidad con las declaraciones de la ministra del Interior.

Por ejemplo, el senador de la Democracia Cristiana (DC) y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Iván Flores, afirmó que, como sociedad, “no podemos normalizar esas cifras, y no podemos conformarnos en pensar que esto ya venía ocurriendo”.

“Lo que está ocurriendo en Chile es que no hemos sido capaces de frenar estos asesinatos que cada vez con más violencia ocurren en distintas regiones del país. Y este tipo de asesinatos muy violentos están relacionados con el crimen organizado y el crimen organizado también se relaciona con el terrorismo. Es toda una cadena. Lo ha venido advirtiendo Naciones Unidas para Latinoamérica hace mucho rato y nosotros también. Entonces, no es posible que el Gobierno se conforme y diga ‘ah bueno, pero si esto más o menos pasaba antes’. No, no es así“, sentenció.