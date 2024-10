Oposición arremete con todo por Caso Karamanos: Anuncian comisión investigadora y exigen explicaciones de Boric en La Moneda

En el marco de las indagatorias del Caso Convenios, la PDI habría detectado 5 depósitos de la expareja del mandatario a la fundación Procultura y que pudieron haber tenido fines políticos. Republicanos acudieron a la Fiscalía Nacional ante la supuesta paralización de la investigación tras la remoción del fiscal Carlos Palma.

Impacto en el mundo político tuvo este jueves la nueva arista del denominado Caso Convenios. Esto tras publicarse que la ex primera dama Irina Karamanos habría realizado cinco depósitos de dinero con fin político a la fundación Procultura.

¿Qué pasó?

Según El Mostrador, un peritaje de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) detectó cinco abonos realizados por la socióloga a una cuenta de Procultura, fundación cocreada por el psiquiatra Alberto Larraín.

Dicha institución cesó sus operaciones tras denuncias de contrataciones irregulares de personal y de la adjudicación de convenios con sobreprecios.

De acuerdo con el medio citado, la PDI apuntaba a que Karamanos habría estado devolviendo fondos de proyectos adjudicados para fines políticos. El informe puntualiza cinco abonos emitidos entre agosto de 2021 y enero de 2022, que el Ministerio Público habría entendido como reintegros de fondos a Procultura.

A través de una declaración, la ex primera dama negó “categóricamente haber abonado monto alguno a la Fundación Procultura, entidad a la que presté servicios desde mayo de 2021 a febrero de 2022 por un monto de $973.500 mensuales”. Además, desmintió “rotundamente” su participación en cualquier forma de financiamiento irregular de la política.

En la publicación del medio citado también hay una arista penal ligada al Ministerio Público que se habría frenado. Esto, dado que quien tenía asignada la indagatoria del Caso Convenios es el ahora suspendido fiscal regional de Aysén, Carlos Palma.

El persecutor fue apartado de sus funciones luego que se revelaran públicamente chats suyos con el abogado Luis Hermosilla en los que se daba cuenta de sus gestiones para llegar a ser fiscal nacional. Esto en el marco del denominado Caso Audios.

En este contexto, la información sobre los abonos de Karamanos fue evacuada en un informe el 24 de junio de este año y fue enviado a la Fiscalía un día después. Según El Mostrador, ese mismo día se le comunicaron los hallazgos al fiscal nacional, Ángel Valencia, y también se le habría informado que citarían a declarar a Karamanos en calidad de imputada para aclarar las transferencias.

Al día siguiente -según el citado medio-, el fiscal Palma fue removido de la causa y, en su reemplazo, se designó al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.

La arremetida de la oposición

Conocida la publicación, esta mañana la oposición arremetió con todo.

Primero, parlamentarios y personeros del Partido Republicanos acudieron al Palacio de La Moneda para dejar una carta en donde le exigen al presidente Boric que dé explicaciones sobre la situación.

“Todo esto tiene que ser explicado personalmente por el presidente de la República y, en especial, si es que hubo algún contacto con la Fiscalía Nacional para paralizar esta investigación por el Caso Procultura, que yo creo que es parte más grave de lo que se denuncia en esta publicación de El Mostrador: que eventualmente habría existido una intención detrás de este cambio del fiscal a cargo de la investigación, conducente a que la investigación no avance“, sostuvo el diputado y jefe de bancada de la colectividad, Luis Sánchez.

“Eso sería gravísimo, habría una afectación directa a nuestra democracia como país y eso involucraría eventualmente de forma directa al presidente de la República. Entonces, él tiene que dar las explicaciones no a la bancada de diputados del Partido Republicano, sino que a Chile entero. ¿qué contacto tuvo con don Alberto Larraín en esta materia? ¿Qué contacto tuvo con el gobernador regional de Magallanes? ¿Qué contacto tuvo con el fiscal nacional al respecto?, y, ¿por qué es que esta investigación, habiendo transcurrido ya tanto tiempo, está completamente paralizada y qué interés hubo detrás de esto? ¿Hubo un interés de proteger a su expareja Irina Karamanos?“, añadió.

Tras acudir a La Moneda, los diputados republicanos presentaron una denuncia ante la Fiscalía Nacional por eventual obstrucción a la justicia en las decisiones que habrían paralizado la investigación contra Procultura.

Paralelo a esta situación, Chile Vamos emitió una declaración en donde dicen que las investigaciones del Caso Convenios no pueden seguir siendo dilatadas.

“Dada la seriedad de estas acusaciones, es necesario que se investigue en profundidad y que los protagonistas colaboren activamente con dichas indagatorias. En esto existe una especial responsabilidad del Ministerio Público, que debe demostrar diligencia para aclarar los casos. Hoy se aprecian muy pocos avances, generando suspicacias negativas respecto de la verdadera voluntad de los fiscales en cumplir con su deber”, sostuvo la coalición integrada por la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN) y Evolución Política (Evópoli).

El sector también sostuvo que el Caso Convenios, y todas sus aristas, revelan “un esquema orquestado para defraudar al Estado, con el único objetivo de obtener enriquecimiento ilícito de sectores amigos del poder”. “Como siempre hemos dicho, las instituciones deben cumplir con sus funciones, investigar y sancionar, sean quienes sean los responsables“, añadió.

“Los últimos episodios conocidos, que afectan a diversos sectores y que involucran incluso a poderes del Estado, nos obligan a hacernos cargo. Solo así podremos devolverle a los chilenos la confianza en el país, en sus instituciones, y la esperanza en que la honestidad, el esfuerzo y el mérito serán el camino para el progreso”, sentenció.

Además, las jefaturas de bancadas de diputados de RN y UDI, encabezadas por Ximena Ossandón y Gustavo Benavente, respectivamente, anunciaron una Comisión Especial Investigadora (CEI) por la arista Karamanos del Caso Convenios.

Primera reacción de Boric

Temprano en la mañana, el presidente Boric se refirió a las acusaciones en contra Irina Karamanos, afirmando que no le cabe duda que serán “descartadas”, pero “que se investigue todo”.

En entrevista con Radio FM Quiero, el mandatario dijo tener tranquilidad de que ellos “jamás” hicieron financiamiento irregular de la política. “Pero no basta con que lo diga yo (…), así que se investigue todo lo que haya que investigar”, agregó.

“De lo que se habla es de una sospecha, esa sospecha a mí no me cabe duda de que va a ser descartada, pero reitero que lo que yo diga no es suficiente, esto por supuesto que es caiga quien caiga, partiendo por mí. O sea, acá nadie, nadie, sea cercano, lejano, más o menos, va a tener ningún tipo de privilegio en esto”, añadió.

En esta línea, el jefe de Estado aseguró que “confía plenamente” en Irina Karamanos, quien va a colaborar totalmente en “todas las diligencias que sean necesarias”. “Que se investigue todo. Yo por lo menos estoy totalmente tranquilo (…), no tengo ninguna duda de que no tiene asidero (la acusación), pero que se investigue todo”.