¿Punta Peuco como alternativa?: Hassler insiste en “rotundo rechazo” de nueva cárcel en Santiago y señala opción en Tiltil

La alcaldesa de Santiago reiteró su negativa a la idea de construir el recinto penitenciario de alta seguridad anunciado por el presidente Boric en su comuna. Afirmó que la eventual decisión estigmatiza los barrios Pedro Montt y Rondizzoni, los cuales ya concentran cerca del 20% de la población penal.

¿Punta Peuco como alternativa? Esta idea fue la que señaló la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, ante la construcción de la anunciada nueva cárcel de alta seguridad en la Región Metropolitana.

Este viernes, la jefa comunal insistió en su “rotundo rechazo” a instalar el futuro recinto penitenciario en su comuna, acusando que la eventual decisión estigmatiza los barrios Pedro Montt y Rondizzoni, los cuales ya concentran cerca del 20% de la población penal.

“El Gobierno no ha hecho una confirmación o un anuncio de lugar específico, y ante la posibilidad de que se considere la comuna de Santiago yo sigo muy clara: nosotros tenemos un rechazo rotundo a aquello. La comuna de Santiago ya tiene el mayor complejo carcelario del país, concentra cerca del 20% de la población que está privada de libertad y, por tanto, no puede ser nuestra comuna, no puede ser los núcleos urbanos, los que acojan justamente todos los problemas y externalidades que traen los espacios de las cárceles”, sostuvo durante un punto de prensa de esta mañana.

Ayer, el presidente Gabriel Boric dio a conocer una serie de medidas para enfrentar la crisis de seguridad que afecta al país, especialmente a la Región Metropolitana entre las cuales se destacan la construcción de un nuevo recinto penitenciario que estará enfocado en cabecillas de organizaciones criminales y se ubicará en la capital, y la implementación de una fuerza especial de Gendarmería que trabajará en estos lugares.

Ambos proyectos requieren de la aprobación del Congreso Nacional, por lo que el Gobierno solicitó respaldo para comenzar la ejecución.

Horas después, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, manifestó que el Ejecutivo espera tener lista la nueva cárcel antes de que finalice el mandato en marzo de 2026 e indicó que el lugar ya está definido, pero aún no lo darán a conocer.

Al respecto, distintos alcaldes, entre ellos, Irací Hassler, de Santiago, y Christopher White, de San Bernardo, manifestaron su rechazo a instalar el recinto en sus comunas. Incluso, este último jefe local propuso la idea de construir la cárcel en el barrio alto, mientras que la militante comunista fue más severa: “Me opongo rotundamente“.

Ante la posibilidad de una nueva cárcel en la comuna de Santiago, como Alcaldesa y vecina me opongo rotundamente. La tendencia en Chile y el mundo es que las cárceles se construyen fuera del núcleo urbano. Mi labor como Alcaldesa es velar por la seguridad, desarrollo urbano y… — Irací Hassler Jacob (@IraciHassler) July 18, 2024

En ese sentido, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, manifestó que es legítima discusión respecto a dónde instalar la nueva cárcel de alta de seguridad, pero indicó que hay lugares que están a la vista. Pese a ello, la autoridad reiteró que será el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos quien tome la decisión final y anuncie la ubicación.

Luego, la jefa de gabinete le respondió a los alcaldes que han expresado su rechazo: “Entendemos eso, siempre pasa eso con las cárceles, pero hay que construir las cárceles y hacerlas en el mejor lugar”.

“Nos oponemos rotundamente”

Si bien la alcaldesa Hassler valoró la decisión del Gobierno de construir una nueva cárcel, manifestó que “no puede ser a costa de la calidad de vida de los vecinos y vecinas de los núcleos urbanos, en este caso de barrio Yarur y Rondizzoni, que ya sufren directamente las consecuencias de tener la cárcel en nuestra comuna“.

En ese sentido, se le consultó en concreto cuáles son los perjuicios que señala. “Son distintos, tanto en el comercio informal que se instala; en lo que son llamados peloteros, personas que ingresan distintos elementos a la cárcel; también el momento de liberación de distintas personas que estaban privadas de libertad, que se hace a las 12:00 de la noche, y muchas personas lamentablemente salen inmediatamente a afectar al barrio, incluso a generar nuevos delitos. Por tanto, es una situación que afecta directamente a nuestra comunidad, con una mala ocupación permanente en el entorno carcelario, que son elementos que no se han podido resolver“.

Luego, la jefa comunal hizo referencia a que el Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco, en Tiltil, puede ser una opción para la instalación. “La diputada Lorena Fríes, de nuestro distrito, ha hecho una propuesta, ha planteado una alternativa que es justamente el espacio Punta Peuco y el espacio aledaño, y también puede haber otras alternativas que el Gobierno pueda barajar para que las medidas que busquen aportar en seguridad no sean un perjuicio en la seguridad, justamente, de los vecinos y vecinas de los barrios en zonas urbanas, como es la comuna de Santiago”.

Saludamos la iniciativa del Presidente Boric de construir una cárcel de alta seguridad, pero esperamos que esa cárcel reúna los estándares que se requieren: que NO esté en la ciudad y que tenga suficiente aislamiento pic.twitter.com/xZGSEIUpAS — Lorena Fries (@lorenafriesm) July 18, 2024

Cabe recordar que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, ya había indicado hace dos semanas que el recinto en Punta Peuco vivía consecuencias de crisis hídrica, por lo que ampliar el lugar era inviable.

Finalmente, Hassler reiteró que se opone “rotundamente” a la construcción de la cárcel, aún considerando que se perfeccione la seguridad en el sector de Avenida Pedro Montt. “Hemos planteado la necesidad de distintos trabajos en el perímetro, hemos hecho operativos junto a carabineros, sin embargo, la situación afecta directamente a los vecinos y vecinas (..). Hay muchas situaciones de las cuales no se han podido hacer cargo. Y, por tanto, necesitamos hoy día ya resolver los problemas actuales y no generar problemas adicionales para nuestra comunidad“, concluyó.