Punta Peuco: Los motivos por los que el Gobierno descartó el cierre y advirtió escasez hídrica

Molestia ha causado en parte del oficialismo luego que el ministro Cordero descartó el cierre del recinto donde hay personas condenadas crímenes de lesa humanidad. El titular de Justicia defendió la decisión e indicó que en términos técnicos “es imposible” densificar el lugar.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, reiteró que el Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco, ubicado en Tiltil (Región Metropolitana), no puede ser cerrado ni tampoco densificado por razones técnicas de escasez hídrica.

¿Qué pasó?

Esta semana, desde el Gobierno indicaron que el recinto donde cumplen condena personas sentenciadas por crímenes de lesa humanidad, especialmente relacionadas con la dictadura de Augusto Pinochet, no puede ser cerrado, pese a que fue un tema abordado por el presidente Gabriel Boric era candidato en 2021.

Esto ha causado molestia en organizaciones de la sociedad civil y personeros políticos del oficialismo, quienes han insistido que el Ejecutivo ojalá concrete la acción antes del término del mandato.

Sin embargo, el titular de Justicia ha descartado el cierre del recinto.

¿Cuáles son los motivos?

Desde el Congreso Nacional, el ministro explicó que la principal razón de la negativa tiene relación con un aspecto técnico sobre la escasez hídrica que afecta a la comuna ubicada en el norte de la Región Metropolitana. Incluso, indicó que esto también ha sido impedimento para densificar el penal.

“Nosotros en Punta Peuco tenemos 135 personas privadas de libertad y en el caso de Colina 1, donde también hay cumplimiento de personas por delitos de lesa humanidad, son 181. En ambos lugares hay sobrepoblación”, comentó, y en ese sentido, explicó que el recinto de Tiltil está en lugar que carece de agua.

“Esa zona, de hecho, tiene un predio al costado que hace bastantes años compró el Estado de Chile para la construcción para Gendarmería, y no se puede construir porque no hay agua. Los pozos con los cuales se abastecía Punta Peuco están secos y, por lo tanto, Punta Peuco hoy día se abastece con camiones aljibes en términos de agua. Eso explica que esa zona, desde el punto de vista penitenciario, no hubiese podido ser densificada ni aumentada”, indicó.

Cordero sostuvo que esta explicación técnica es conveniente tenerla presente, incluso en el contexto de sobrepoblación penal en Chile. “Es relativamente imposible”, reiteró.

Al respecto, se le consultó directamente si el penal puede ser cerrado antes del término del Gobierno del presidente Boric, tal como han solicitado personeros del oficialismo.

En primer lugar, comentó que en Chile hay sobrepoblación penitenciaria, “es muy evidente”. De hecho, indicó que este es el momento en que el país tiene más personas privadas de libertad que nunca en su historia: Nosotros tenemos un sistema con plaza para 42 mil personas y tenemos hoy día más de 56 mil personas privadas de libertad”.

Luego, sostuvo que, en materia de derechos humanos, “nosotros hemos avanzado intensamente en lo que está vinculado a Plan Nacional de Búsqueda y a que se cierren los casos y las indagaciones que están llevando los jueces de dedicación exclusiva. Al respecto, señaló que hasta la actualidad el Estado de Chile y los jueces siguen condenando por delitos de lesa humanidad, por lo que, ese es el objetivo del Gobierno relacionado con el programa de derechos humanos.

Respecto a la situación de Punta Peuco como penal, es decir, cuál es su estructura, cómo es su densificación, el tipo de población y su destino, Cordero dijo que “es un penal, por cierto, como cualquier otro que puede ser objeto de adecuación, pero el punto de vista del cierre el establecimiento es imposible. Del punto de vista la adecuación como cualquier establecimiento penal, es posible”.

En ese sentido, manifestó que esta es una zona que, como Gobierno, les gustaría densificar mucho más, sin embargo, “las razones técnicas por las cuales Gendarmería y el Estado de Chile no ha podido densificar esa zona es porque no tenemos acceso a agua, esencialmente”, añadió.

No obstante, el ministro Cordero no descartó que la posibilidad del cierre se pueda reanudad en un futuro: “El día de mañana, si lo pudiéramos hacer, nos permitiría hacer un gran proyecto penitenciario y, por lo tanto, por cierto, reformular Punta Peuco”.