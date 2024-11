“No hay pruebas claras de negativa ni consentimiento”: Abogado defensor por videos de Monsalve y denunciante agarrados de la mano

Durante la audiencia de revisión de medidas cautelares contra la exautoridad, el abogado defensor Cristián Arias sostuvo que no existen pruebas suficientes para acreditar negativa o consentimiento en los hechos investigados y calificó como "actuaciones autónomas" las acciones de los involucrados, reveladas en los registros de las cámaras de seguridad.

Cristián Arias, abogado defensor del exsubsecretario el Interior, Manuel Monsalve, imputados por violación y abuso sexual, catalogó como “actuaciones autónomas” las imágenes de los videos de cámaras de seguridad que muestran a su representado y a la víctima tomados de las manos durante la noche de 22 de septiembre, el día de los hechos.

Durante la audiencia de revisión de medidas cautelares de la exautoridad realizada esta mañana, su defensa se refirió a los registros que muestran a ambos involucrados – imputado y denunciante- agarrados de las manos instantes antes de abordar el taxi que los trasladó hasta el Hotel Panamericano, publicados por T13.

“Estas acciones dan cuenta de actuaciones autónomas que demuestran que la intoxicación alcohólica tiene márgenes, pero en ningún caso esto es una situación donde la persona está prácticamente comatosa”, sostuvo el jurista, haciendo referencia a la presunta pérdida de conciencia de la mujer.

En ese sentido, Arias fue categórico en señalar que no se puede “reconstruir un hecho a partir de una sospecha“.

“Y que la conducta que le atribuyen al señor Monsalve, en el fondo, es que tiene que tener tal nivel de conciencia, en nuestro caso, que están sometidos a intoxicación alcohólica, que prácticamente es como si le imputaran negligencia grave”, añadió.

Sobre la interpelación de la defensa que apuntó a que el silencio es una “forma en que no existe negativa”, Arias indicó que se trató de algo “completamente distinto”.

“Nadie pudo constatar que es efectivo que en el momento en que había interacciones entre ellos (…) hayan escuchado o percibido negativa de la denunciante“, aseguró, enfatizando en las declaraciones de los testigos de la causa.

No obstante, el jurista aclaró que “no estamos sosteniendo que había un consentimiento por lo demás, respecto a un hecho que no se encuentra acreditado. No se sabe lo que ocurrió. No hay estándar para acreditar ni una negativa ni todo lo contrario”. Además, destacó que ambos estaban bajo los efectos del alcohol.