“Magistrado no me gusta que me interrumpa”: El nuevo round entre defensa de Hermosilla y jueza Leyton

El cruce ocurrió en el marco de una nueva jornada de formalización de Luis Hermosilla, imputado por diversos delitos en el marco del llamado Caso Audios.

La mañana de este martes, un tenso momento volvieron a vivir Juan Pablo Hermosilla, abogado y hermano de Luis Hermosilla, y la jueza Mariana Leyton.

El cruce ocurrió en medio de una nueva jornada de formalización de Luis Hermosilla, imputado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos en el marco del Caso Audios.

¿Qué pasó?

El abogado se encontraba explicando un argumento, cuando la magistrada afirma que “se entendió el punto” y le pide en dos ocasiones continuar con la exposición.

Esto causó la molestia de Hermosilla, quien tajantemente le informa que no le gusta ser interrumpido. Frente a esto, la jueza explica que le había “dado 10 minutos y ya lleva 15”.

“Señor Hermosilla, se le dieron las instrucciones el día anterior y usted tiene que ajustarse a aquellas. Siga. ¿Algo más?”, continuó la magistrada.

Frente a esto, nuevamente el abogado dio a conocer su enojo: “Yo hago presente que no me gusta que el tribunal me interrumpa. Usted tiene derecho a decir eso, lo voy a cumplir, pero yo tengo derecho a decir lo que estime pertinente”.

Finalmente, Leyton, del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, le recuerda que es ella quien dirige la audiencia y le pide que cumpla con lo que le ordenó.