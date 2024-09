“No me compare”: La respuesta del Fiscal Nacional al recordarle declaraciones de Manuel Guerra en Caso Penta

Ángel Valencia aseguró a CNN Prime que en el Caso Audios "están excluidas las posibilidades de acuerdo que permitan a los imputados eludir a la acción de la justicia", al recordarle el actual del exfiscal Oriente, quien llegó a acuerdos en el Caso Penta.

“Todas las instrucciones generales del Ministerio Público apuntan hoy día a que en casos de esta naturaleza están excluidas las posibilidades de acuerdo que permitan a los imputados eludir a la acción de la justicia cuando los hechos están suficientemente esclarecidos”.

Así respondió en CNN Prime el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, al ser consultado sobre si el Ministerio Público no va a transar en eliminar eventuales delitos de las acusaciones en el Caso Audios para llegar a un juicio abreviado u otras salidas.

El precedente de Manuel Guerra

La pregunta hecha por Mónica Rincón tenía un precedente. El 21 de junio de 2016, en una entrevista con CNN Chile, el entonces fiscal metropolitano Oriente Manuel Guerra se mostraba duro contra los involucrados en el Caso Penta y descartó, frente a las cámaras, hacer procedimientos abreviados contra los investigados en dicho caso.

“Nosotros no estamos dispuestos a aceptar un procedimiento abreviado en que ellos no acepten responsabilidad por el delito de cohecho. Dicho de otra forma, si ellos no están dispuestos a aceptar responsabilidad y a no discutir la existencia del delito de cohecho y su participación, nosotros no vamos a estar dispuestos a un procedimiento abreviado”, afirmó.

Sin embargo, Guerra en 2018 -dos años después- eliminó los delitos de soborno para los controladores de Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín, y decidió recalificar el de cohecho contra el exsubsecretario de Minería, Pablo Wagner, decisión que fue objetada por la propia Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional.

En las conversaciones reveladas entre los chats de Luis Hermosilla se da cuenta que, en 2016, el abogado y Guerra dialogaron sobre “contactar a Andrés” (Chadwick) para darle salida al denominado Caso Penta.

Según lo informado por Ciper, existen más mensajes entre ambas partes, en donde dialogaron sobre la causa judicial, por lo que la Fiscalía está evaluando si es que los chats podrían configurar algún tipo de delito, para lo cual se asignó la causa al fiscal regional de Arica, Mario Carrera.

La reacción del Fiscal Nacional

Lo llamativo fue la reacción espontánea de Valencia cuando se le recordó el caso.

“¿Realmente van a investigar sea quien sea, van a llegar hasta las últimas consecuencias para adentro y para afuera del Ministerio Público, y le pregunto más concretamente lo mismo que le pregunté en algún momento y que le preguntamos al ex fiscal Guerra, si alguno de los involucrados…“, señaló Mónica Rincón antes de ser interrumpida por el Fiscal Nacional:

“No me compare”, afirmó Ángel Valencia.