El día en que Manuel Guerra afirmó que no harían procedimientos abreviados para quienes no reconocieran cohecho en Caso Penta

Según lo informado por Ciper, existen más mensajes entre ambas partes, en donde dialogaron sobre la causa judicial, por lo que la Fiscalía está evaluando si es que los chats podrían configurar algún tipo de delito.

El 21 de junio de 2016, en una entrevista con CNN Chile, el entonces fiscal metropolitano se mostraba duro contra los involucrados en el Caso Penta y descartó, frente a las cámaras, hacer procedimientos abreviados contra los investigados en dicho caso.

“Nosotros no estamos dispuestos a aceptar un procedimiento abreviado en que ellos no acepten responsabilidad por el delito de cohecho. Dicho de otra forma, si ellos no están dispuestos a aceptar responsabilidad y a no discutir la existencia del delito de cohecho y su participación, nosotros no vamos a estar dispuestos a un procedimiento abreviado”, afirmó en dicha época a los periodistas Ximena Rincón y Daniel Matamala.

Guerra agregó en dicha entrevista que “ese es un tema tanto de parte nuestra como del Consejo de Defensa del Estado, que es creyente. Es un tema que lo hemos conversado con el Consejo de Defensa del Estado y creo que la posición es única en ese sentido. ¿Y por qué? Por la relevancia que tiene este delito más allá de la pena. Tiene una relevancia en cuanto al bien jurídico que afecta, que es la prioridad pública y nos parece que es un tema intransable efectivamente”.

Las polémicas decisiones de Guerra

Guerra en 2018 eliminó los delitos de soborno para los controladores de Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín, y decidió recalificar el de cohecho contra el exsubsecretario de Minería, Pablo Wagner, decisión que fue objetada por la propia Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional.

Otra de las disputas públicas que se produjeron durante la tramitación de dicha causa fue la renuncia de los ex fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena al Ministerio Público, luego de que Manuel Guerra llegara a un acuerdo judicial con Iván Moreira (UDI) en dicha causa.