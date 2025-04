“¿Qué quieren? No me arrepiento de nada”: Crespo rompe el silencio tras difusión de videos durante el estallido social

A través de una publicación en redes sociales, el exteniente coronel de Carabineros también apuntó a Fiscalía como posibles responsables de la filtración de los videos.

Polémica causó la publicación y difusión de una serie de videos que revelan el actuar del exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo y el de su equipo de Fuerzas Especiales durante el estallido social en 2019.

Las grabaciones forman parte de la evidencia presentada en el juicio contra Crespo, acusado de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves contra Gustavo Gatica, quien perdió la vista tras recibir impactos de perdigones el 8 de noviembre de 2019.​

Las imágenes, obtenidas por Ciper, muestran amenazas explícitas, agresiones físicas y el uso irregular de armamento antidisturbios en intervenciones cerca de Plaza Italia entre el 8 de noviembre y el 6 de diciembre de ese año.​

Sobre eso, el exuniformado aseguró, a través de una publicación en redes sociales, que el medio que publicó los registros “no realizó ninguna investigación” y apuntó directamente a Fiscalía de la filtración de los mismos.

Asimismo, sostuvo que la publicación de los videos era algo que lo “tiene sin cuidado“.

“Esto se lo pasaron, se lo filtraron de acá. Yo no tengo prueba, pero tiene que haber sido o la Fiscalía, el INDH o el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que no lo creo. Y lo que hicieron ellos fue exhibir a la opinión pública estos videos que son unos que están dentro del contexto del estallido delictual. Fueron captados por la cámara GoPro que yo portaba”, explicó.

Esto, -según apuntó Crespo-, ya que los videos estaban en poder del Ministerio Público y los fiscales del caso desde hace años.

“Los videos los tiene, los ha tenido Fiscalía, la fiscal Ximena Chong, el fiscal Francisco Ledezma, desde el 9 de diciembre del año 2019. Esos mismos videos los tienen en su poder, tiempo en el cual ellos podrían haber hecho acciones legales si es que estimaron que se cometió un delito“, sostuvo.

En la misma línea, indicó que durante el periodo señalado, “ya no se usaban las escopetas antidisturbios, ya estaba prohibido el uso de las escopetas“.

“Yo no me arrepiento de nada. Yo sigo con mi frente en alto y digan lo que quieran, me importa un comino”, recalcó.

De la misma forma, aseguró: “Yo no he matado nunca a nadie. Ni siquiera he disparado con mi arma de fuego, mi arma con munición letal a una persona. En mi carrera, jamás. Por lo tanto, estoy tranquilo. Los que tienen que juzgar estos son los jueces acá en el Centro de Justicia”.

“La mayoría de los chilenos que me apoyan, van a seguir apoyándome. Un video que salen algunas frases no va a cambiar esto”, puntualizó.