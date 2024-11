“No es un demócrata” y “es racista”: Los dardos de Andrés Velasco contra Donald Trump

A juicio del economista, en diálogo con Mesa Central de Canal 13, el republicano "es racista", cuenta con credenciales democráticas cuestionables y dice cosas “insensatas”.

El exministro de Hacienda de Michelle Bachelet, Andrés Velasco arremetió con todo contra el electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A juicio del economista, en diálogo con Mesa Central de Canal 13, el republicano “es racista”, cuenta con credenciales democráticas cuestionables y dice cosas “insensatas”.

Velasco si bien reconoció que en el resultado hay culpa del Partido Demócrata y que ellos tendrán que hacer su evaluación sobre la derrota, “eso no significa que no nos escandalicemos por el triunfo de un señor que a todas luces es racista, cuyas credenciales democráticas son muy cuestionables, que habla y dice cosas insensatas”.

“Trump no es un demócrata, no es una persona respetada ni respetable, pero es un fenómeno político respecto del cual no podemos decir ‘el tipo es un loco’. Hay que entender el fenómeno político porque tiene raíces muy profundas”, cerró Velasco.