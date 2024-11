Muere la diputada Mercedes Bulnes a los 74 años luego de extenso tratamiento contra el cáncer

El cuerpo de la parlamentaria será velado en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Santiago. Su última aparición pública fue en la Acusación Constitucional en contra de la ministra del Interior, Carolina Tohá.

La diputada Mercedes Bulnes, perteneciente a la bancada del Frente Amplio, murió en las últimas horas tras un largo tratamiento médico contra el cáncer.

Sus funerales se realizarán en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Santiago.

La parlamentaria anunció su diagnóstico a fines de mayo, en un video por medio de X en el que, junto a su marido, Roberto Calderón, habló sobre el tema y manifestó su optimismo asegurando que “este no es el primer gran desafío que ha tenido que enfrentar en su vida”.

Mencionó también que empezaría un tratamiento por quimioterapia.

“No es el primer desafío que he enfrentado en mi vida, tampoco es el peor y ciertamente voy a salir adelante. Muchas gracias a todos por el apoyo que mucha gente me ha manifestado y por el apoyo, que estoy segura, voy a recibir”, dijo antes de besar a su esposo y despedir el video.

Hoy quiero compartir con ustedes una noticia muy personal. He sido diagnosticada con cáncer. Este diagnóstico implica que debo enfrentar un tratamiento de quimioterapia, un reto que asumo con valentía y determinación, acompañada de mi familia, en especial de mi marido Roberto…

Entre los apoyos que la parlamentaria recibió, estuvo el del Presidente Gabriel Boric.

Querida compañera, tu coraje de toda una vida nos da esperanzas de que lograras superar esta enfermedad. Un honor además que, como me contaste, te atiendas en el sistema público como la gran mayoría de los chilenos.

Abrazo gigante Mercedes! — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) May 29, 2024

Su última aparición pública fue en la votación de la Acusación Constitucional en contra de la ministra del Interior, Carolina Tohá.

En desarrollo…