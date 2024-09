Monsalve insiste que Yáñez debe dejar el cargo antes de la formalización

El Ministerio Público formalizará al alto mando de Carabineros el 1 de octubre por omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidios ocurrido durante estallido social.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, insistió que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, debe dejar su cargo antes de la formalización del martes 1 de octubre.

¿Qué pasó?

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte formalizará el próximo mes, ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago al alto mando de la institución, por el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidios, ocurridos entre octubre de 2019 y marzo de 2020. Esto cuando ejercía como director de Orden y Seguridad.

En la instancia también están citados el ex general director Mario Rozas y el ex subdirector Diego Olave.

La audiencia estaba programada para mayo, sin embargo, fue postergada a petición del ente persecutor por el triple homicidio de los carabineros en Cañete, que sucedió el 27 de abril.

¿Qué dijo Monsalve?

Este martes, el subsecretario Monsalve se refirió, en entrevista con Radio Cooperativa, al proceso de Yáñez, reiterando que “el Gobierno no considera conveniente, en ninguna condición, en ninguna institución, bajo ninguna persona, que una persona que cumple funciones importantes en una institución sea formalizada en el cumplimiento de esas funciones”.

En ese sentido, “si es que se mantiene la fecha de formalización, el criterio del Gobierno es muy claro y eso no tiene que ver con las personas, no tiene que ver con el proceso judicial, no tiene que ver con la presunción de inocencia, tiene que ver con la necesidad de que las instituciones del Estado funcionen para los fines que están establecidos”.

El mando de Yáñez en la institución finaliza el próximo sábado 9 de noviembre.

Monsalve también comentó que esto es un criterio “parejo” del Ejecutivo, pese a que el presidente Gabriel Boric “tiene facultades eventualmente para pedir el cargo a un general director de Carabineros”. Pero “no lo ha hecho porque el trabajo con Carabineros es un buen trabajo, tenemos buenos niveles de coordinación”.

De este modo, el subsecretario afirmó que “esto no tiene que ver con el trabajo con Carabineros, tiene que ver con un principio que el presidente ha fijado para todas las instituciones del Estado”.