Caso Monsalve: Fijan para este miércoles la audiencia de cautela de garantías del exsubsecretario

Manuel Monsalve es investigado tras una denuncia por violación presentada en su contra. Su defensa solicitó la instancia de cautela, junto con tener acceso a la información del caso.

Para las 9:00 horas de este miércoles quedó fijada la audiencia de cautela de garantías de Manuel Monsalve.

¿Qué pasó?

El exsubsecretario del Interior está siendo investigado penalmente por el Ministerio Público ante la presentación de una denuncia por violación que interpuso una subordinada en su contra sobre hechos que habrían ocurrido el pasado domingo 22 de septiembre en Santiago.

La instancia fue solicitada por la defensa de otrora personero de Gobierno, María Inés Horvitz, Cristián Arias y Lino Disi, quienes además pidieron tener acceso a la carpeta investigativa.

En concreto, en la audiencia se conocerán las acusaciones y acciones que se han presentado en contra de Monsalve. Esto con el fin de ejercer el legítimo derecho a defensa.

Al respecto, el exsubsecretario no está obligado a asistir a la instancia.

Defensa afirma que Monsalve “está confiado”

Ayer, los tres abogados que integran la defensa de Manuel Monsalve, se reunieron con el fiscal regional metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, a raíz de la querella ingresada por violación en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Este es el primer encuentro de los defensores con el persecutor del Ministerio Público.

Al salir de la reunión, Horvitz comentó que, en la instancia, “simplemente” conversaron “sobre las cosas propias entre fiscales y abogados defensores”.

Consultada sobre si el exsubsecretario ya hizo su declaración ante Armendáriz, aclaró que aún no se ha llevado a cabo y confirmó que, hasta el momento, no existe una fecha específica. También afirmó que, mientras no se tenga acceso a todos los antecedentes de la investigación, no se presentará de manera voluntaria.

Además, descartó una reunión entre el padre de la denunciante y Monsalve.

Finalmente, la abogada sostuvo que su representado “se encuentra muy bien, está tranquilo y confiado en su inocencia”.