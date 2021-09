El diputado del Partido Liberal (PL) Vlado Mirosevic se refirió a la intención de interpelación contra el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, por la crisis migratoria, explicando que lo está denunciando “por una política centralista de abandono hacia las regiones del norte”.

En entrevista con CNN Chile y CHV Noticias, el parlamentario señaló que “la migración es un hecho. Para la gente que nos escucha, les guste o no, la migración es un hecho, esto le va a tocar al gobierno que sea. Este es un problema continental, no está viviendo este problema solo Chile”.

“De hecho, respecto de los migrantes de vienen de Venezuela, tienen que cruzar cinco fronteras, cinco países, para llegar a Chile. Es decir, estamos frente a una crisis que es de proporciones”, continuó.

“Entonces, no es si queremos o no queremos que suceda, ya está, está acá, está pasando, el punto es cómo la hacemos que manera más ordenada, más humanitaria, para que no sea un problema mayor”, añadió.

Leer también: Crisis migratoria: Gobierno es denunciado ante la CIDH tras desalojo de migrantes en Iquique

En esa línea, Mirosevic sostuvo que “no estoy en la interpelación denunciando al ministro Delgado de ser el responsable del origen de la migración, no tendría ningún sentido, no puedo denunciarlo de eso. Lo estoy denunciado por una política centralista de abandono hacia las regiones del norte y en Arica en particular”.

“Yo no puedo hacer responsable al ministro del origen del problema, pero sí puedo hacerlo responsable que en lo que está en sus manos no ha tomado ninguna acción relevante para que esto se haga de la mejor manera, de la manera más ordenada, de la manera más pacífica y eso no lo hemos visto. No han ayudado en nada a los municipios del norte, en nada”, afirmó.

Medidas de ayuda humanitaria

Tras ser consultado sobre las medidas de ayuda humanitaria que anunció la tarde del jueves el ministro Delgado, junto a la ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, y a la ministra (s) de Salud, Paula Daza, Mirosevic respondió: “no entiendo por qué razón el Gobierno se demoró tanto en dar estas medidas. Porque el Gobierno se ha demorado muchísimo”.

“¿Cómo va a ser normal que los migrantes estén reunidos en las plazas para poder vivir? Eso no es normal. Eso afecta a los migrantes y a los propios vecinos que viven en esos barrios”, agregó.

“Obviamente que había que tomar una medida respecto de albergues. Esto lo venían pidiendo los alcaldes del norte, si es cosa de escuchar lo que están pidiendo”, continuó.

No obstante, valoró que parte de las medidas impulsadas por el Ejecutivo, están en coordinación de trabajo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por su sigla en inglés).

“Esto lo anunciaron con Unicef, me parece muy bien. La migración tiene rostro de niño y de mujer principalmente, y la situación que están viviendo es dramática. Aquí necesitamos ayuda”, sentenció.