“No son propietarias de los afiliados”: Ministro Marcel respondió a críticas de aseguradoras en Estados Unidos

El jefe de la cartera de Hacienda se refirió a las declaraciones emitidas por parte de la asociación de aseguradoras norteamericanas, remarcando que en la reforma al sistema de pensiones sí se preserva la libertad de escoger la administradora de sus fondos.

Este martes se conoció una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric en la que el gremio de aseguradoras de Estados Unidos expresaban su preocupación en cuanto a la reforma al sistema de pensiones, despachada ya desde el Senado y en trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Fue durante dicha tramitación que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, habló sobre el tema, expresando que en el pasado ya han recibido comentarios de la misma asociación que agrupa a tres AFP en Chile: Provida, Cuprum y Habitat, pero que en este caso pasan de los comentarios más generales a algo específico.

“En esta ocasión, esta carta se focaliza en el mecanismo de licitación de la afiliación de cuentas activas, el 10% de los afiliados de cada año, que forma parte de este proyecto. Como ya hemos dicho, el propósito de esta licitación es elevar la competencia en el mercado de administración de fondo de pensiones, reduciendo las comisiones que pagan los usuarios sin sacrificar la rentabilidad”, comenzó respondiendo el secretario de Estado.

La intervención del ministro continuó revisando distintos pasajes de la misiva, analizando los comentarios que hacen desde Estados Unidos al mismo tiempo que justificó las características de la reforma alcanzada.

“Respecto a la perspectiva de los afiliados, hay que enfatizar que la propuesta de la reforma en esta materia respeta plenamente la libertad de las personas de escoger la administradora de sus fondos”, aseguró además Marcel.

“Todo esto indica que las advertencias de las aseguradoras en relación a los intereses de los afiliados o a las necesidades de la economía carecen totalmente de fundamento”, agregó, refiriéndose por último al uso de la palabra “expropiación” por parte de las aseguradoras en Estados Unidos: “en lo que respecta a la propiedad, las administradoras no son propietarias de los afiliados, no son propietarias del sistema de pensiones, no son propietarias de los ahorros, mucho menos son propietarias de los afiliados”.

