Ministra Vallejo y nuevos antecedentes en Caso Monsalve: “No nos corresponde comentar sobre el testimonio de la víctima”

Durante esta jornada trascendió que la víctima denunció al exsubsecretario por una segunda agresión sexual ocurrida horas después de la violación.

Este sábado, la ministra vocera Camila Vallejo se refirió a los nuevos antecedentes del Caso Monsalve, afirmando que no les corresponde “comentar sobre el testimonio de la víctima”.

Tras votar, la secretaria de Estado fue consultada por los antecedentes que se han conocido en el caso de la denuncia. En concreto, ahora trascendió que la víctima denunció al exsubsecretario por una segunda agresión sexual ocurrida horas después de la violación.

¿Qué dijo la ministra Vallejo?

Sobre la nueva información revelada, la ministra señaló que como gobierno “nos corresponde ser muy cuidadosos y respetuosos del testimonio de una víctima, dado que es una información que, además, ha sido filtrada a través de la prensa y es un caso que tiene reserva a solicitud de la propia abogada defensora e incluso del fiscal que está investigando el caso”.

“No nos corresponde a nosotros hacer comentarios sobre el testimonio de la víctima, menos si estos han llegado a la luz pública a través de una filtración y no bajo el consentimiento de ella. Me han preguntado y probablemente nos preguntarán sobre nuevas cosas que aparezcan en la prensa, pero todo lo que sabemos es lo que ya transparentamos”, agregó.

Recalcó que todo lo que saben ya fue trasparentado y que “el resto es parte del proceso de investigación”. “Cuando ya está en manos del Ministerio Público, lo que nos corresponde es respetar lo que establece ese ente, que es autónomo, sobre la reserva, sobre no incidir y sobre no estar emitiendo ninguna declaración que pueda alterar el curso de los hechos”.