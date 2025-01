“El Mineduc no es sostenedor, sino el ente regulador del sistema”: Cataldo tras amenaza del Colegio de Profesores en Santiago

El secretario de Estado además aclaró que no tiene responsabilidad directa en el pago de salarios, ya que su rol es como regulador del sistema educativo, y recae en los sostenedores, ya sean municipales o privados, la obligación de cubrir las remuneraciones.

El conflicto entre el Colegio de Profesores y la Municipalidad de Santiago podría poner en riesgo el inicio de clases programado para marzo, así lo anunció este jueves el gremio tras denunciar el incumplimiento de los pagos de los bonos pendientes.

Por lo que el Ministro de Educación, Nicolás Cataldo, salió al paso, aclarando que el Mineduc no tiene responsabilidad directa en el pago de los salarios, ya que “el Mineduc no es sostenedor, sino el ente regulador del sistema”.

Cataldo subrayó que la obligación de cubrir las remuneraciones corresponde a los sostenedores de los establecimientos, ya sean estos municipales o privados, e indicó que el Ministerio está dispuesto a colaborar con ellos para asegurar el cumplimiento de las obligaciones.

Asimismo, el ministro confirmó que están en contacto con el alcalde Mario Desbordes y se han puesto a disposición para colaborar en la gestión financiera del municipio.

Por su parte, el Colegio de Profesores de Santiago ha advertido que si no se regularizan los pagos, no iniciarán el año escolar.

A través de sus redes sociales, el gremio acusó al alcalde Desbordes de intentar reducir los salarios de los docentes.

La tensión crece, ya que los profesores también denunciaron despidos de dirigentes tras la llegada de la nueva administración municipal.

El presidente nacional, Mario Aguilar, además de señalar la ilegalidad de las medidas del alcalde, advirtió que “si esto no se soluciona, vamos a seguir las acciones legales correspondientes, pero además nuestros colegas se movilizarán y no se descarta incluso no iniciar el año escolar“.

Desde el municipio, Humberto Garrido, jefe de gestión institucional de la Dirección de Educación Municipal (DEM), reconoció la existencia de un déficit financiero, indicando que la municipalidad enfrenta dificultades para reunir los $ 2.000 millones necesarios para saldar los bonos adeudados a los docentes.