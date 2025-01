Colegio de Profesores amenaza con retrasar inicio del año escolar en Santiago por pagos pendientes desde el municipio

La municipalidad, por su parte, aseguró que enfrenta un "déficit financiero" que dificulta el cumplimiento de estos compromisos.

El Colegio de Profesores de Santiago advirtió este jueves que impedirá el comienzo del año escolar en la comuna si no se regularizan los pagos pendientes por bonos y otras compensaciones adeudadas.

La medida fue anunciada tras las denuncias de los profesionales, quienes apuntan a la gestión del alcalde Mario Desbordes como responsable de no cumplir con estos compromisos financieros, según informó El Mercurio.

El gremio, además, ha señalado que los pagos que no se han realizado incluyen bonos y compensaciones por despidos de dirigentes sindicales, que no han sido efectuados y que se dieron tras la llegada del actual alcalde.

Mario Aguilar, presidente nacional del Colegio de Profesores, aseguró que “si esto no se soluciona, vamos a seguir las acciones legales correspondientes, pero además nuestros colegas se movilizarán y no se descarta incluso no iniciar el año escolar“.

Además, Aguilar, a través de redes sociales, también acusó al Gobierno de ser el principal responsable del incumplimiento de los pagos y anunció que el gremio llevará el caso a la Contraloría para denunciar el perjuicio generado a los educadores.

A pesar de estas reclamaciones, la municipalidad de Santiago ha comunicado que está dispuesta a cumplir con las obligaciones, pero advirtió que enfrenta un “déficit financiero muy importante” que dificulta la entrega de los pagos.

Por su parte, la presidenta subrogante del Colegio de Profesores Comunal de Santiago, María Teresa López, lamentó que la situación haya afectado profundamente a los docentes, quienes no han podido desconectarse durante sus vacaciones debido a la incertidumbre sobre los pagos, recogió Meganoticias.